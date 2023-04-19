Гагарин, Яшин, Цой и другие: самые знаменитые люди России теперь живут в Биробиджане

Портрет Виктора Цоя будет радовать гостей и жителей Биробиджана. Фото: «Территория комфорта ЕАО»

Пять портретов значимых для России личностей украсили фасады домов Биробиджана. Со стен на жителей и гостей столицы ЕАО теперь смотрят первый космонавт России Юрий Гагарин, первый вратарь - обладатель Золотого мяча Лев Яшин и другие знаменитости нашей страны.

Фонд «Территория комфорта» в ЕАО вплотную взялся за создание благородного вешнего облика города, уже в 2023 году отметившись несколькими красочными арт-проектами. Так, недавно фасады домов Биробиджана были завешаны репродукциями картин местного художника Владислава Цапа. Теперь усилиями фонда и властей ЕАО на стенах Биробиджана поселились личности международного масштаба.

Лев Яшин - первый вратарь-обладатель Золотого мяча. Фото: «Территория комфорта ЕАО»

- Изначально планировался к работе один портрет. На голосование в соцсетях мы выставили две кандидатуры: космонавт Юрий Гагарин и футболист Лев Яшин. Однако в ходе голосования люди воодушевились идеей, и в личные сообщения стали приходить предложения проспонсировать изображение той или иной значимой личности. В итоге мы решили остановиться на пяти портретах самых знаменитых советских деятелей в сферах искусства, спорта, науки и космоса, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Романов, основатель фонда «Территория комфорта ЕАО».

Так, на домах по улицам Пионерской и Шолом-Алейхема уже красуются портреты первого космонавта Юрия Гагарина, ученого, приложившего руку к первому полету в космос, Сергея Королева, первого вратаря, получившего Золотой мяч, Льва Яшина, изобретателя радио Александра Попова, а также музыканта Виктора Цоя.

Юрий Гагарин - первый человек в космосе. Фото: «Территория комфорта ЕАО»

При выборе фасадов организаторы акции ориентировались на несколько критериев отбора.

- Во-первых, портрет должен располагаться в прогулочной зоне, чтобы радовать как жителей, так и гостей города. Во-вторых, требовались чистые стены без помех в виде дверей, окон, проводов. И, в-третьих, добро на идею с портретом должны были дать собственники дома, - пояснил Александр Романов.

Сергей Королев - один из создателей космической техники. Фото: «Территория комфорта ЕАО»

Не все биробиджанцы ожидали, что результат получится таким красочным и качественным, поэтому изначально идея была воспринята некоторыми жителями скептически. Однако, увидев первый готовый портрет, люди начали предлагать для акции и свои фасады, когда все работы были уже утверждены.

Для реализации проекта был приглашен художник из Хабаровска, ранее уже работавший с фондом над созданием портретов солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, а также поэта и музыканта Владимира Высоцкого.

Александр Попов - изобретатель радио. Фото: «Территория комфорта ЕАО»

Кроме арт-проектов, фонд занимается благоустройством города в вопросе создания чистой и комфортной среды. Так, силами фонда на улицах города появляются урны и лавочки. Но активисты не намерены бросать тему художественного оформления Биробиджана - в планах проведение на территории города фестиваля граффити с участием приглашенных художников из Хабаровска, Уссурийска, Владивостока. Мастера, заранее согласовав свои эскизы, оставят свой неповторимый след на стенах домов столицы автономии.