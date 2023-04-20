Нашли лишь следы костра, вещи и телефон: куда исчез мужчина с острова в Хабаровском крае

Спасатели повторили маршрут мужчины и обнаружили, где он останавливался Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае почти бесследно исчез рыбак. Вещи мужчины нашли, но его самого не видели еще с 14 апреля. Где он и куда пропал, никто не знает. Сотрудники МЧС провели поиски утром 19 апреля, именно тогда стало известно об исчезновении.

ПЯТЬ ДНЕЙ НЕ СООБЩАЛИ О ПРОПАЖЕ

До сих пор неясно, кто сообщил о происшествии. На телефон службы спасения позвонил неизвестный и рассказал, что 75-летний мужчина отправился на рыбалку 14 апреля на остров Осиновый. С тех пор на связь он не выходил и домой так и не вернулся. Через Амурскую протоку рыбак переплыл на надувной резиновой лодке.

Поиски проходили 19 апреля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На данный момент достоверно известно, что до острова он добраться смог. Спасатели запустили поиск и обнаружили там кострище и личные вещи: рюкзак, котелок, топор и телефон. А вот лодки уже не было. Как же так вышло, неужели рыбак просто бросил вещи и уплыл дальше? Эти вопросы остаются без ответа. Самого мужчину так и не смогли обнаружить.

- Группа из 10 сотрудников, включая два кинологических расчета и специалиста с беспилотным аппаратом, осмотрела район села Корсаково-2. Также в поисках участвовали полиция и волонтеры. Они осмотрели берег, остров, а также акваторию, всего порядка 15 километров суши, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Территория, где обнаружили вещи мужчины Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ

В настоящее время полиция продолжает оперативно-следственные мероприятия. Сотрудники устанавливают обстоятельства исчезновения мужчины и выясняют, где он может находиться. В МЧС же объяснили опасность таких поездок на рыбалку.

- В этом районе еще фиксируется редкий ледоход и есть угроза для движения маломерных судов, резиновых лодок и других транспортных средств. В данный момент речная навигация в Хабаровске и Хабаровском районе закрыта. Выходить на акваторию Амура чрезвычайно опасно.

Остров осмотрели с воздуха и по суше Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ведомстве объяснили, что, отправляясь на рыбалку или в другие поездки на природу, необходимо соблюдать все правила безопасности. Во-первых, заранее сообщить о своем маршруте и пункте назначения близким. С собой необходимо взять аптечку, спасательные жилеты, огнетушитель, фонарики, теплые вещи, еду, питье и топливо. Также ни в коем случае нельзя приближаться к воде в состоянии алкогольного опьянения.

Были задействованы волонтеры. Осматривается и берег, и остров, и вода. Место, где был разведен костер. Лодки обнаружено не было. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.