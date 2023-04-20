«Мое сердце там, с пацанами»: 72-летняя бабушка Наташа из Хабаровска возвращается работать в зону СВО

Хабаровчанка снова едет помогать солдатам в зоне СВО Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Утром 20 апреля в международном аэропорту Хабаровска было очень оживленно, народ потоком шел на регистрацию, сдавал багаж, кто-то обнимался и прощался, а кто-то, наоборот, пребывал в томительном ожидании встречи кого-то близкого и нетерпеливо ждал, когда же откроются двери выхода. Но не заметить среди всей этой толпы бабушку, одетую в камуфляжный костюм, окруженную журналистами, было, конечно, невозможно.

Наталья Пасика - 72-летняя хабаровчанка, волонтер, широкой души человек. Совсем недавно она вернулась домой в краевую столицу из зоны СВО, где провела почти три месяца, помогала гражданским и раненым солдатам. А сейчас она снова уезжает в Донбасс, чтобы продолжить свою миссию - ухаживать за парнями, попавшими в госпиталь.

Наталью Пасику провожали утром 20 апреля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Наталья Пасика едет на два месяца, как говорит сама хабаровчанка, дольше пока не получается. Дома она успела переделать необходимые дела, открыть дачный сезон, повидаться с семьей, а затем снова отправилась в путь. Родные называют бабушку Наташу лягушкой-путешественницей, переживают за нее и призывают не ездить. Но разве русскую женщину с таким характером и силой духа можно разубедить? Нет, Наталья Пасика из тех, кто к своей цели идет напролом.

«Моя душа на Донбассе»

Так было и в первый раз, когда с виду хрупкая женщина пришла в один из осенних дней в хабаровское отделение Общероссийского народного фронта и попросила отправить ее в Донбасс волонтером. Тогда в отделении сильно удивились такой просьбе, но Пасика была настойчива, добилась-таки своего, спустя некоторое время ее все же отправили в Луганск.

Хабаровчанка повезла с собой подарки и гостинцы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С самого первого момента женщина с головой окунулась в волонтерскую работу, пока решались вопросы с отправкой, приходила в ОНФ и помогала сортировать гуманитарную помощь для солдат, а когда уехала в зону СВО, то сначала ухаживала за пациентами луганской больницы, а затем и за ранеными в госпитале в ДНР.

- Я не привыкла бросать слова на ветер, еще будучи в Донецке, я говорила, что в Хабаровск еду ненадолго, душа моя на Донбассе, и пока я там нужна, я буду возвращаться. Еду на два месяца, на дольше пока не получается, но еду туда, куда хотела поехать, где я нужна, где команда серебряных волонтеров, таких как я, уже трудится. Еду в тот самый госпиталь, куда меня в первый раз не пустили, а сейчас все согласовано, будем работать, - говорит Наталья Пасика в аэропорту.

Наталья Пасика отправляется в новую командировку с боевым настроем Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

«Передайте мое письмо солдату»

Проводить хабаровчанку в новую командировку приехали представители ОНФ, через них некоторые жители региона попросили передать посылки в зону СВО. Одна женщина - уроженка Луганска, отдала в Донбасс телевизор. Его Наталья Пасика и повезла с собой.

Технику женщина попросила отдать либо в госпиталь, либо какой-нибудь бабушке. Вдобавок к большой посылке хабаровчанка передала шоколадки парням и открытку с посланием к 9 Мая. С Дальнего Востока Пасика везет и гостинцы, корюшку - народ там очень любит нашу рыбу. А еще хабаровчане передали молитвословы для ребят.

Женщина передаст письмо от маленькой девочки Софии солдатам Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В списке переданных подарков и посланий оказалось письмо пятилетней девочки Софии из Хабаровска. Ребенок попросил передать ее письмо какому-нибудь солдату. В чьи руки попадет записка, ей не важно, главное, чтобы оно обязательно дошло. В своем послании София желает солдатам не болеть, хорошенько защищать Родину и скорее вернуться домой.

Наталья Пасика с радостью согласилась доставить письмо, а маме девочки пообещала отдать его тому, кому оно окажется нужнее всего.

Послание отдадут тому. кому оно нужнее всего Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Настрой боевой

Наталья Пасика стала уже неким символом, с самого ее прихода в хабаровское отделение ОНФ за историей наблюдает вся страна. В одном из эксклюзивных интервью для «КП» - Хабаровск» женщина рассказывала, что в Донбассе нашла много новых друзей. Сейчас они очень ждут ее возвращения, чтобы возобновить те самые посиделки за кружкой чая и душевными беседами. Наталья Пасика просто не может сидеть, сложа руки, даже пока она была на «побывке» дома, все равно ни на миг не забывала о наших бойцах.

- Она знает, что маскировочные сети могут спасти жизнь ребятам. Поэтому Богдановна пригласила своих бывших коллег из Дальневосточного геодезического предприятия и в предоставленном помещении подростково-молодежного клуба «Геодезист» серебряные волонтеры вот уже второй месяц плетут камуфляжные сети для военного госпиталя, техники, бойцов, - рассказали в ОНФ Хабаровского края.

На вопрос, а как же дача, и неужели огород будет брошен, Наталья Пасика отвечает, что все сделала, что требовалось, и передала дела дочери.

- Ну какая дача?! Я должна отдохнуть от дачи, а дача должна отдохнуть от меня. Все, что нужно, я там сделала, засеяла грядки, посадила зелень и передала дела дочери. Мое сердце там, с пацанами, и с гражданскими. Они мне звонят, спрашивают, приеду или нет, ждут, - говорит Наталья.

Настрой у женщины боевой, она готова работать и упорно трудиться, чтобы помогать ребятам на передовой. Наталья Пасика не устает говорить, что каждый человек способен оказать помощь и поддержку ребятам, главное - захотеть этого и понять, что даже самый незначительный вклад - это уже хорошая помощь.