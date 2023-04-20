«Лидочка, родная, не уберегли тебя…»: тело молодой женщины обнаружили в лесосеке Хабаровского края

Мужчина дважды ударил ее камнем по голове, а затем всадил в грудь нож... Фото: Социальные сети

«Лидочка, родная, не уберегли мы тебя, пусть земля тебе будет пухом…». Посты с таким содержанием публикуют родные убитой молодой женщины Лидии в Хабаровском крае. Женщина стала жертвой своего знакомого, сначала он дважды ударил ее по голове камнем, а затем всадил в грудь нож.

Роковая поездка

Лидия приехала в Хабаровск в гости 5 апреля и пропала. По ориентировкам, она исчезла в районе улицы Суворова. В тот момент на ней были кожаная бежевая куртка, синие джинсы, черные кроссовки и бежевая сумочка через плечо. Помимо этого, с собой - дорожная сумка.

Поиски пропавшей

Родные и близкие не знали, куда исчезла Лида, на связь она не выходила, и совсем никакой весточки от нее не было. За помощью обратились в ДПСО «ЛигаСпас», и отряд опубликовал ориентировку. Спустя несколько недель правоохранительные органы сообщили, что в Хабаровском крае мужчина убил свою знакомую и спрятал тело в лесосеке в Солнечном районе.

Жертвой оказалась женщина 34 лет из села Оглонки района имени Полины Осипенко. Мужчина, убивший ее, родом был из того же района, но жил в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщил «КП» - Хабаровск» осведомленный источник, погибшей оказалась та самая пропавшая Лидия. Факт того, что произошло именно убийство, подтвердили и родственники женщины. Расправа была учинена 6 апреля, аккурат наутро после исчезновения. Что произошло в тот момент между мужчиной и женщиной, было ли это убийство из ревности, пока неизвестно.

Сам показал, где убил

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, мужчину, обвиняемого в убийстве, уже заковали в наручники.

- По версии следствия, в утреннее время 6 апреля 2023 года неподалеку от поселка Солнечный в ходе конфликта с ранее знакомой ему женщиной мужчина нанес ей несколько ударов по голове камнем и один удар ножом в область грудной клетки. Смерть женщины наступила на месте происшествия, - рассказали в следкоме.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. В деле сейчас разбираются. По информации прокуратуры региона, после того как мужчину убил свою знакомую, ее тело он спрятал в лесосеке.

Со своей жертвой убийца был давно знаком, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на него. В своем преступлении он сознался, а затем сам показал место.