Пора задуматься о даче: обзор загородной недвижимости в Хабаровске в 2023 году

Источник: Домклик

Дальний Восток постепенно оттаивает от долгой и холодной зимы, и жители региона начинают строить планы на лето. Кто-то готовит зарубежную поездку, кто-то - путешествие по России, но есть и те, кто задумывается о сложном, но увлекательном мероприятии - покупке загородного дома. Это же практически «отпуск, который всегда с тобой».

Интерес к индивидуальному жилому строительству и загородной недвижимости в Хабаровском крае находится на подъеме. Но с началом сезона увеличиваются и цены. Риелторы и эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера рассказали, как подобрать дачу или дом, какие документы проверить и как не ошибиться на всех этапах сделки.

- Хабаровчане, которые обращаются с запросом о поиске загородной недвижимости, в большинстве случаев выбирают летние дома с участками от шести до 20 соток земли, таких запросов - большинство. Потребности, конечно, зависят от кошелька, но некоторые готовы в дальнейшем вкладываться в строительство дома или реконструкцию существующего. Чаще всего клиенты ищут дома недалеко от города, чтобы можно было быстро добраться до места в конце недели. Больше всего предложений на юге Хабаровска, в районе Сопки Двух братьев, ведь это совсем близко от заповедника Хехцир. Реже обращаются за недвижимостью на другом берегу Амура, несмотря на то, что там можно подобрать варианты домов, больших по площади, - рассказали «КП» - Хабаровск» в одном из городских агентств недвижимости.

Такую летнюю недвижимость продают в селе Ильинка Хабаровского края. Источник: Домклик

Как выбрать дом

Первым делом следует определиться с целью покупки. Есть несколько вариантов: для личного проживания, сезонной сдачи в аренду или в инвестиционных целях. Уже от этого зависит, что вам больше подойдет, - купить готовый дом или взять земельный участок, на котором можно заняться строительством самостоятельно.

Если вы преследуете цель сохранить и приумножить нажитый капитал, то больше внимания следует уделить земельному участку: где он находится, как развита инфраструктура и какие перспективы развития территории.

Если загородный дом покупается для сдачи в аренду, то лучше всего обратить внимание на саму недвижимость и проведенные к участку дороги и коммуникации. Не менее важным аспектом будет являться удаленность от города и магазинов.

Источник: Домклик

Однако самое сложное в плане критериев отбора - это покупка частной недвижимости для себя и своей семьи. Чтобы составить полноценный чек-лист, который поможет выбрать тот самый дом мечты, стоит ответить себе на несколько вопросов:

• Насколько большой должен быть дом? Сколько в нем должно быть этажей? Будете ли вы приглашать гостей? А с ночевкой? По наблюдениям экспертов, в тренде сегодня дома средней площади, до 100 квадратных метров. Покупатели предпочитают эргономичные планировки и возможность не переплачивать за отопление и прочие статьи обслуживания.

• Какие у вас предпочтения по материалам? Кто-то ценит надежность бетона, а кто-то хочет быть ближе к природе и выберет дом из бруса.

• Устроит ли вас летний домик при огороде, или вы хотите основательный коттедж для постоянного проживания (от этого зависит подходящий для вас статус земли)? Как правило, вариант «Участок под ИЖС» является универсальным.

• Насколько близко к городу вы хотите обосноваться? Точнее, как часто вы планируете ездить туда-сюда, и сколько времени на это готовы тратить?

• Планируете ли вы обойтись собственными накоплениями или готовы взять ипотеку? Если второе - напомним, на загородную недвижимость распространяются многие льготные программы: от «Дальневосточной» до «Семейной» и «IT-ипотеки». Изучить условия и выбрать свой вариант кредита и ставки можно на сервисе Домклик.

Здесь же удобно определиться с конкретным загородным объектом: в середине апреля мы насчитали на Домклик около тысячи объявлений о продаже домов и участков в окрестностях Хабаровска. Удобное отображение на карте позволит выбрать недвижимость в нужном районе или отфильтровать по другим интересующим параметрам - от наличия на участке бани или гаража до туалета в доме (а не в конце огорода).

Фото: Shutterstock

Переходим к сделке

При купле-продаже квартир многие сегодня спокойно обходятся без риелтора. Решить все нюансы с ипотекой можно онлайн (по крайней мере, на Домклик - точно), юридическую проверку и подготовку договора - доверить профессионалам и так далее.

Но приобретение загородного дома, особенно если вы делаете это впервые, - наверное, как раз тот случай, когда лучше привлечь риелтора. Так меньше риск попасться на удочку мошенникам или потратить время на просмотр некачественного объекта, недостатки которого не были указаны в объявлении. Недаром 86 процентов ипотечных сделок Сбера, по статистике, проходят именно с участием агентов. Подобрать проверенного риелтора по рейтингу и отзывам можно в соответствующем разделе того же сервиса Домклик.

Кстати, первый просмотр понравившегося дома - всегда ознакомительный. Если вариант подходит, то на вторые «смотрины» лучше приехать не только с агентом, но и со строительным экспертом, который проверит состояние дома, качество стен, коммуникаций и фундамента и другие важные моменты.

Фото: Shutterstock

Финишная прямая

Итак, вы нашли дачу или коттедж, устроившие вас по всем статьям. Что же делать дальше?

После достижения договоренности между продавцом и покупателем обычно составляется авансовое соглашение (с уплатой задатка). Продавец начинает собирать документы на объект недвижимости, а вы, если это необходимо, - получать одобрение конкретного объекта от банка, в котором берете ипотеку.

Не забудьте запросить у продавца справки об отсутствии задолженностей (за услуги ЖКХ, а заодно и по взносам в СНТ) - получить их можно у председателя садового товарищества, в управляющей компании или непосредственно у поставщиков коммунальных услуг.

Сама сделка мало чем отличается от процесса оформления квартиры. А вот после заключения договора и регистрации права собственности новоиспеченному владельцу загородной недвижимости стоит разобраться со вступлением в члены поселка или товарищества: не исключено, что, помимо ежегодных взносов, есть и вступительный. Но на фоне сбывшейся мечты это уже сущие мелочи.

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