«Азбука о важном» ждет авторов из Хабаровского края

Варианты слов, ассоциирующихся с Родиной, принимаются до 10 мая. Фото: azbuka2023.ru/

Общественный проект «Азбука о важном» подарит дальневосточникам возможность создать книгу, которая сохранит в себе вечные ценности и приобщит к ним детей. Проект запущен с помощью НКО «Фонд развития социальных инициатив», и принять участие в составлении значимого исторического документа приглашают жителей Хабаровского края.

Желающим внести свой вклад в просвещение поколений необходимо предложить слово, которое имеет прочную ассоциацию с Родиной, и дать ему собственное толкование. Собранные версии станут основой для печатного издания, предназначенного для познания ценностей детьми. Авторы лучших толкований станут обладателями авторских экземпляров «Азбуки о важном».

Пилотный вариант Азбуки был составлен силами порядка 250 участников из 11 регионов ДФО в ходе Второго окружного обучающего семинара для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования, просвещения и культуры.

- Действительно, мы порой стали забывать о самых простых словах, которые важны для сознания наших детей. Поэтому приглашаю жителей нашего края принять участие в новом социальном проекте «Азбука о важном». Давайте сделаем Азбуку вместе и на каждую букву придумаем правильное, нужное слово, которое ассоциируется у нас с Родиной, и будет важно не только для нас, родителей, но и для наших детей, - призвал жителей Дальнего Востока Евгений Никонов, заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам, один из членов авторского коллектива первой Азбуки.

Участие от Хабаровского края также приняли: министр культуры края Юрий Ермошкин, заместитель директора по учебно-производственной работе Хабаровского педагогического колледжа Светлана Ясько, генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Гродекова Иван Крюков и другие. Ознакомиться с первым вариантом можно по ссылке.

Варианты принимаются до 10 мая 2023 года. Оставить свои важные для Родины слова можно на сайте проекта, предварительно заполнив специальную форму.