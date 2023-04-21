Рост промышленности и развитие ТОСов: Михаил Дегтярев подвел итоги работы правительства в 2022 году

губернатор подводит итоги перед депутатским корпусом уже в третий раз Фото: Правительство Хабаровского края

В очередной раз перед депутатами Законодательной Думы Хабаровского края с ежегодным отчетом выступил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона доложил членам депутатского корпуса, а также представителям силовых структур, крупных предприятий и общественных организаций о результатах, которых краевому правительству удалось достичь по итогам 2022 года.

В ходе своего доклада Михаил Дегтярев, в первую очередь, обозначил реальные успехи региона в решении важных с точки зрения населения или стратегии развития задач и ставил цели своей команде на ближайшую перспективу. По оценкам представителей депутатского корпуса, доклад прошел без воды, был наполнен конкретикой, с расставленными на прикладные и понятные всем задачи акцентами.

- Особо отметил бы рост промышленности, на котором губернатор сделал отдельный акцент. Но для населения главное – ТОСы, которые продолжают свое благоприятное развитие на территории края. Начиная с 2019 года мы видим, что средства, выделяемые краем на ТОСы, выросли в пять раз – от 50 до 250 миллионов рублей. Кроме того, я бы отметил кадровый потенциал правительства Хабаровского края, о чем говорят его структура и те посылы, которые задает Михаил Владимирович со своей командой, - рассказал Игорь Гудин, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Губернатор рассказал, что край активно работает над выполнением национальных целей развития, утвержденных президентом России. В числе основных задач обозначены здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная для жизни среда, а также развитие талантов среди молодежи и создание возможностей для их самореализации не где-нибудь, а именно на территории региона. Для этого важно изменить подход к образованию, в чем должен помочь многообещающий проект создания межвузовского кампуса, строительство которого, по словам главы региона, начнется в этом году.

- Сейчас проект находится на стадии проектирования. Мы видим, что на фоне непростой ситуации, край продолжает показывать хорошую динамику. Инициатива является одним из знаковых проектов для университета. Надеемся, что итогом этой работы станет новый уровень качества высшего образования за счет прироста в области научных исследований по актуальным для края тематикам, а также с помощью повышения конкурентоспособности региона для абитуриентов со всей страны, - отметил Александр Мшвилдадзе, проректор по молодежной политике и социальным вопросам ТОГУ.