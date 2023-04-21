В ноге у ребенка зияли дыры: на 12-летнего мальчика напала агрессивная собака в Хабаровском крае

Ребенка отвезли в больницу, теперь он проходит лечение Фото: телеграм-канал Хабаровск Епс Тудэй

В последние несколько недель тема нападений агрессивных бездомных животных на людей поднимается довольно часто. Стаи собак выживают на улицах населенных пунктов как могут, на инстинктах, занятую территорию защищают, посторонних могут и облаять. Чаще всего, дальше обычного запугивания громким истошным лаем дело не заходит.

Но бывают так, что собака в действительности проявляет конкретную агрессию к человеку, а порой может и загрызть до смерти. Потрясший общественность трагический случай произошел в середине апреля в Оренбурге, стая бездомных псов разодрала второклассника Максима во дворе. Мальчик умер на месте.

А накануне бездомная собака вцепилась в 12-летнего ребенка уже в Хабаровском крае, в поселке Снежный. Животное напало на мальчика и сильно покусало. В ноге у ребенка зияли глубокие дыры от клыков, а из ран сочилась кровь.

К счастью, мальчику удалось спастись, собака не добралась до шеи, и не разодрала ребенку лицо, однако на кадрах, разошедшихся в сети, видно, что раны оказались достаточно сильными.

Мальчика отвезли в больницу, ему в срочном порядке потребовалась помощь медиков. Раны обработали, кровь остановили, и сделали соответствующие уколы. Сейчас ребенок находится дома, лечится. В момент нападения он серьезно испугался, чтобы прийти в себя, требуется время.

После того, как сообщение о нападении собаки появилось в сети, делом заинтересовалась прокуратура Хабаровского края. Сотрудники ведомства начали проверку. Во время этой проверки будет дана оценка работе ответственных за отлов собак лиц.

Параллельно прокурорской проверке следственный отдел по городу Комсомольску-на-Амуре завел уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

- По версии следствия, в марте 2023 года в поселке Снежный Хабаровского края на улице Торговой несовершеннолетнего 2010 года рождения укусила беспризорная собака. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь, в настоящее время он продолжает лечение амбулаторно, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пока ведомство восстанавливает события произошедшего в Снежном и проводит необходимые процессуальные действия. Ход расследования контролирует прокуратура Комсомольского района.