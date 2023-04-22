Выпил, убил, в тюрьму: мужчина, расчленивший знакомого, арестован в Магадане

После допросов и экспертиз у следствия не осталось других версий относительно обстоятельств убийства Фото: СУ СК России по Магаданской области

Житель Магадана, обвиняемый в убийстве своего знакомого, после ходатайства следственного отдела Магаданской области решением суда отправится за решетку.

Мера пресечения не заставила себя долго ждать после содеянного несколькими неделями ранее хозяином квартиры по улице Береговая поселка Снежный в Магадане. Вечер начинался совершенно спокойно, и двое мужчин – владелец жилья и его гость – решили добавить уверенности своим аргументам в беседе с помощью распития алкогольных напитков.

Однако вместо философского настроения, беседа обрела ярко выраженный агрессивный оттенок. Слова становились все жестче и, устав терпеть, хозяин дома решил покончить с неправотой своего гостя раз и навсегда. Мужчина вышел из поля зрения товарища, а вернулся уже с куском металлической трубы в руке. Этим орудием 57-летний потерпевший несколько раз получил по голове, после чего не смог ни встать, ни подать хоть какие-то признаки жизни.

Осознав ужас и необратимость совершенных действий, 55-летний убийца принялся скорее решать проблему наличия обездвиженного тела в своей квартире. Перебрав варианты, как избавиться от тела погибшего, мужчина вынес жертву на балкон, но предварительно расчленил тело, избавив его от головы и рук.

- В ходе осмотра места происшествия были обнаружены расчлененные останки мужчины, о котором ранее, предположительно, было заявлено, как об исчезнувшем. Кроме того, были изъяты предметы, с помощью которых происходило расчленение тела, - рассказали сотрудники СУ СК по Магаданской области.

После проведения допросов и многочисленных экспертиз обвиняемый по статье «Убийство» был задержан и по ходатайству следователя следственного отдела по городу Магадан СУ СК России по Магаданской области был заключен под стражу до оглашения приговора.