Месть за пьющую жену: хабаровчанина осудят за попытку убийства начальника

11 лет колонии грозит за попытку убить начальника жителю Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Николаевска-на-Амуре ждет приговор суда. Мужчину обвиняют в покушении на убийство своего босса. Причиной такого поступка стала месть за свою жену.

Супруги работали вахтой в золотодобывающей компании Аяно-Майского района. Правда, женщина выполняла трудовые обязанности не идеально. В итоге за распитие алкоголя ее решил уводить замдиректора предприятия.

- Обвиняемый неоднократно просил не направлять документы на увольнение супруги. Получив отказ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв с собой нож, пришел в кабинет директора и нанес ему удары ножом в область грудной клетки и шеи. Вмешавшие работники компании пресекли действия обвиняемого, забрав нож, - рассказала Юлия Сумарокова, помощник Николаевского-на-Амуре городского прокурора.

Руководителя удалось спасти. На месте ему оказали первую медицинскую помощь, а после санавиацией доставили в больницу Хабаровска.

Работник же заявил, что убивать никого не хотел. Но от суда это его не спасет. Против мужчины завели уголовное дело. Ему грозит 11 лет лишения свободы.

Напомним, в Магадане арестовали мужчину, расчленившего знакомого. Несколько недель назад компания выпивала спиртное. Вечер шел спокойно, но закончился убийством. Товарищи поругались, и тогда хозяин квартиры решил доказать свою правоту куском металлической трубы. Ею он ударил приятеля по голове несколько раз.