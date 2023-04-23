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Происшествия23 апреля 2023 7:00

Месть за пьющую жену: хабаровчанина осудят за попытку убийства начальника

11 лет колонии грозит за попытку убить начальника жителю Хабаровского края
Василина ВАСИЛЬЕВА
11 лет колонии грозит за попытку убить начальника жителю Хабаровского края

11 лет колонии грозит за попытку убить начальника жителю Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Николаевска-на-Амуре ждет приговор суда. Мужчину обвиняют в покушении на убийство своего босса. Причиной такого поступка стала месть за свою жену.

Супруги работали вахтой в золотодобывающей компании Аяно-Майского района. Правда, женщина выполняла трудовые обязанности не идеально. В итоге за распитие алкоголя ее решил уводить замдиректора предприятия.

- Обвиняемый неоднократно просил не направлять документы на увольнение супруги. Получив отказ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв с собой нож, пришел в кабинет директора и нанес ему удары ножом в область грудной клетки и шеи. Вмешавшие работники компании пресекли действия обвиняемого, забрав нож, - рассказала Юлия Сумарокова, помощник Николаевского-на-Амуре городского прокурора.

Руководителя удалось спасти. На месте ему оказали первую медицинскую помощь, а после санавиацией доставили в больницу Хабаровска.

Работник же заявил, что убивать никого не хотел. Но от суда это его не спасет. Против мужчины завели уголовное дело. Ему грозит 11 лет лишения свободы.

Напомним, в Магадане арестовали мужчину, расчленившего знакомого. Несколько недель назад компания выпивала спиртное. Вечер шел спокойно, но закончился убийством. Товарищи поругались, и тогда хозяин квартиры решил доказать свою правоту куском металлической трубы. Ею он ударил приятеля по голове несколько раз.

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