Портреты героев предлагают разместить на машинах, футболках и вместо аватарок в соцсетях Фото: Правительство ЕАО

В 2023 году регионы России не будут проводить акцию памяти «Бессмертный полк». Как сообщается на официальном сайте проекта, отказ от массового шествия - вынужденная мера, однако почтить память своих героев можно не только выйдя на улицу с портретами. Имя предка можно занести на сайт народной летописи, а 9 мая вместе с семьями вспомнить героев, принести на могилу цветы.

В некоторых регионах предложили иначе почтить память предков, а именно нанести их лица на одежду и автомобили, что, к слову, не одобряет сайт самого проекта.

В Еврейской автономной области жителям предложили как раз размещать портреты на одежде, автомобиле, а также на бейдже или вместо аватарки в социальных сетях.

- Разместить празднично украшенные портреты ветеранов, а по желанию - фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов, можно будет на задних или боковых стеклах автомобилей, чтобы в преддверии Дня Победы и в сам праздник все могли увидеть героев семей владельцев машин. Главное - разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя, - рассказали в правительстве Еврейской автономии.

Помимо прочего, в память о героях проходит и акция «Окна Победы», каждый желающий украшает и разрисовывает свои окна в тематическом стиле, сюда можно вписать и портреты героев. В сам День Победы лица героев будут показывать на экранах и медиа-фасадах.

Массовое шествие с портретами героев давно полюбилось жителям ЕАО. Во время пандемии его уже отменяли, однако о своих героях все равно никто не забывает, и их память почитают иными способами.

Кроме того, что отменено шествие полка, также массовые мероприятия не будут проводить и в День весны и труда - 1 мая. Однако трудовые коллективы все же могут отпраздновать этот день, активным жителям предлагают поучаствовать в экологических пикниках, спортивных состязаниях и субботниках.