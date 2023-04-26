Шесть дней в краевой столице будут перекрывать дороги на несколько часов
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Ограничения движения в Хабаровске стартовали с 26 апреля и продолжатся до 9 мая. Шесть дней в краевой столице будут перекрывать дороги на несколько часов. Также будет запрещена и парковка. Подробная схема ограничения движения в Хабаровске - в нашем материале.
Ограничения движения в Хабаровске запланированы на 26 и 28 апреля. В эти дни с 16:00 до 23:00 будет запрещено движение по улицам:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).
3 И 5 МАЯ
В эти дни перекрывать дороги в Хабаровске начнут в 13:00, откроют - в 23:00. Движение ограничат по улицам:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).
С 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00 ограничение движения в Хабаровске будет введено на улицах:
- на Восточном шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);
- Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- по четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);
- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Ленина);
- по переулку Облачному (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова).
Ряд улиц перекроют с 19:00 до 22:00:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- четная сторона Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева).
7 МАЯ
В этот день перекрытие дорог в Хабаровске пройдет в несколько этапов. С 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 14:00 ограничат движения на улицах:
- по Восточному шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);
- Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- по четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);
- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Ленина);
- по переулку Облачному (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова).
Следующее перекрытие дорог в Хабаровске стартует с 7:00 и продлится до 14:00. Ограничение движения коснется улиц:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).
Очередной этап ограничения движения в Хабаровске 7 мая начнется в 10:00. До 13:00 будут перекрыты улицы:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- четная сторона Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева).
Перекрытие дорог на День Победы в Хабаровске будет вводиться с 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 12:00. Ограничение движения коснется улиц:
- Восточного шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);
- Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);
- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);
- переулка Облачного (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова);
- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника);
- Дикопольцева (от Гамарника до Уссурийского бульвара);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Уссурийского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева).
Ограничение движения в Хабаровске 9 мая с 7:30 до 12:30 будет введено на улицах:
- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Гоголя);
- Карла Маркса (от Гоголя до Московской);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- На Уссурийском бульваре (от Шеронова до Дикопольцева);
- по четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника).
Ограничение движения во время салюта на День Победы в Хабаровске запланировано с 19:00 до 23:30. Запрет коснется всех, кроме общественного транспорта. В это время будут перекрыты улицы:
- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Калинина);
- Ленина (от Тургенева до Калинина);
- Тургенева (от Ленина до переулка Дьяченко);
- переулок Дьяченко;
- Комсомольская (от Ленина до Серышева);
- Шевченко (от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко);
- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до Калинина);
- Амурский бульвар (от центрального стадиона имени Ленина до Калинина).
Общественный транспорт в Хабаровске 9 мая 2023 года будет работать до 23:30.
26 И 28 АПРЕЛЯ
Стоянка машин в Хабаровске будет запрещена с 13:00 до 23:00 на улицах:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).
3 И 5 МАЯ
Запрещено парковаться в Хабаровске будет с 13:00 до 23:00 по улицам:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- по Амурскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);
- по Уссурийскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);
- на Восточном шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);
- Ленинградской (от Восточного шоссе до Ленина);
- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);
- Лейтенанта Орлова (от Ленина до переулка Облачного);
- в переулке Облачном (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 воинской части №74854).
7 МАЯ
Стоянка машин в Хабаровске будет запрещена с 5:00 до 14:00 на улицах:
- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);
- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);
- по Амурскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);
- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);
- по Уссурийскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);
- на Восточном шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);
- на Ленинградской (от Восточного шоссе до Ленина);
- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);
- Лейтенанта Орлова (от Ленина до переулка Облачного);
- в переулке Облачном (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 воинской части №74854).
9 МАЯ
Во время салюта 9 мая в Хабаровске с 19:00 до 23:30 запретят парковку на улицах:
- Амурский бульвар (от центрального входа на стадион имени Ленина до Калинина);
- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до Калинина);
- на Комсомольской площади и площади Славы;
- Шевченко (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);
- Тургенева (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);
- в переулке Дьяченко.
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