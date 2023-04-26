Шесть дней в краевой столице будут перекрывать дороги на несколько часов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Ограничения движения в Хабаровске стартовали с 26 апреля и продолжатся до 9 мая. Шесть дней в краевой столице будут перекрывать дороги на несколько часов. Также будет запрещена и парковка. Подробная схема ограничения движения в Хабаровске - в нашем материале.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ В ХАБАРОВСКЕ

Ограничения движения в Хабаровске запланированы на 26 и 28 апреля. В эти дни с 16:00 до 23:00 будет запрещено движение по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ХАБАРОВСКЕ В МАЕ

3 И 5 МАЯ

В эти дни перекрывать дороги в Хабаровске начнут в 13:00, откроют - в 23:00. Движение ограничат по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

С 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00 ограничение движения в Хабаровске будет введено на улицах:

- на Восточном шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- по четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);

- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Ленина);

- по переулку Облачному (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова).

Ряд улиц перекроют с 19:00 до 22:00:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- четная сторона Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева).

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ХАБАРОВСКЕ?

7 МАЯ

В этот день перекрытие дорог в Хабаровске пройдет в несколько этапов. С 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 14:00 ограничат движения на улицах:

- по Восточному шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- по четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);

- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Ленина);

- по переулку Облачному (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова).

Следующее перекрытие дорог в Хабаровске стартует с 7:00 и продлится до 14:00. Ограничение движения коснется улиц:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

Очередной этап ограничения движения в Хабаровске 7 мая начнется в 10:00. До 13:00 будут перекрыты улицы:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- четная сторона Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Дикопольцева).

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ В ХАБАРОВСКЕ 9 МАЯ

Перекрытие дорог на День Победы в Хабаровске будет вводиться с 5:00 до 7:00 и с 10:00 до 12:00. Ограничение движения коснется улиц:

- Восточного шоссе (от Нововыборгской до Ленинградской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до Карла Маркса);

- Ленина (от Ленинградской до Шеронова);

- переулка Облачного (от КПП 2 воинской части №74854 до Лейтенанта Орлова);

- Лейтенанта Орлова (от Волочаевской до Гамарника);

- Дикопольцева (от Гамарника до Уссурийского бульвара);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева).

Ограничение движения в Хабаровске 9 мая с 7:30 до 12:30 будет введено на улицах:

- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Гоголя);

- Карла Маркса (от Гоголя до Московской);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- На Уссурийском бульваре (от Шеронова до Дикопольцева);

- по четной стороне Амурского бульвара (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника).

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ ВО ВРЕМЯ САЛЮТА 9 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ?

Ограничение движения во время салюта на День Победы в Хабаровске запланировано с 19:00 до 23:30. Запрет коснется всех, кроме общественного транспорта. В это время будут перекрыты улицы:

- Муравьева-Амурского (от Комсомольской площади до Калинина);

- Ленина (от Тургенева до Калинина);

- Тургенева (от Ленина до переулка Дьяченко);

- переулок Дьяченко;

- Комсомольская (от Ленина до Серышева);

- Шевченко (от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко);

- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до Калинина);

- Амурский бульвар (от центрального стадиона имени Ленина до Калинина).

Общественный транспорт в Хабаровске 9 мая 2023 года будет работать до 23:30.

ГДЕ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА ПАРКОВКА В ХАБАРОВСКЕ?

26 И 28 АПРЕЛЯ

Стоянка машин в Хабаровске будет запрещена с 13:00 до 23:00 на улицах:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Уссурийский бульвар (от Шеронова до Пушкина).

3 И 5 МАЯ

Запрещено парковаться в Хабаровске будет с 13:00 до 23:00 по улицам:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- по Амурскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);

- по Уссурийскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);

- на Восточном шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);

- Ленинградской (от Восточного шоссе до Ленина);

- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от Ленина до переулка Облачного);

- в переулке Облачном (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 воинской части №74854).

7 МАЯ

Стоянка машин в Хабаровске будет запрещена с 5:00 до 14:00 на улицах:

- Гоголя (от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского);

- Пушкина (от Ленина до Амурского бульвара);

- по Амурскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);

- Дикопольцева (от Амурского бульвара до Гамарника);

- по Уссурийскому бульвару (от Шеронова до Дикопольцева);

- на Восточном шоссе (от Ленинградской до Нововыборгской);

- на Ленинградской (от Восточного шоссе до Ленина);

- Ленина (от Ленинградской до Пушкина);

- Лейтенанта Орлова (от Ленина до переулка Облачного);

- в переулке Облачном (от Лейтенанта Орлова до КПП 2 воинской части №74854).

9 МАЯ

Во время салюта 9 мая в Хабаровске с 19:00 до 23:30 запретят парковку на улицах:

- Амурский бульвар (от центрального входа на стадион имени Ленина до Калинина);

- Серышева (от ворот стадиона имени Ленина до Калинина);

- на Комсомольской площади и площади Славы;

- Шевченко (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);

- Тургенева (от Муравьева-Амурского до переулка Дьяченко);

- в переулке Дьяченко.

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