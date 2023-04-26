«Нас травит запад»: продавцы черемши в Хабаровске бьют тревогу из-за самозванца-дикороса

Прилавки на рынках в Хабаровске завалены черемшой Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Любителям традиционного сезонного поедания черемши стоит быть предельно внимательными при покупке дикороса, оказывается, кто-то из сборщиков напрочь все поперепутал, и вместо ароматного растения насобирал ядовитой чемерицы, а затем самозванка благополучно появилась в Хабаровске. В результате, четыре человека попали в больницу с серьезным отравлением ядом.

Яд с майонезом

Сезон сбора черемши на Дальнем Востоке приходится традиционно на апрель. Несколько дней назад прилавки на стихийных рынках и в торговых точках пополнились этим дикоросом. Сейчас в Хабаровске продают черемшу по 50 рублей за пучок. Привлекательная цена и любимый вкус манят хабаровчан за покупками - черемшу добавляют в салат, во вторые блюда, а кто-то даже делает с ней пироги.

Черемша и чемерица имеют принципиальные внешние отличия Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В этом году жители краевой столицы попали в неприятную ситуацию, вместо черемши они съели ядовитую чемерицу. Где именно они ее купили - не известно, однако продавцы на рынках города уже в курсе случившегося, и в голос призывают покупателей не бояться. У них, дескать, уж точно настоящая черемша, а не самозванка-чемерица.

«Черемшу не спутать с чемерицей»

- Опытный сборщик никогда не перепутает черемшу и чемерицу, только если это не сделано намеренно. У нас в Комсомольском районе это ядовитое растение вообще не растет, оно есть на западе, в Краснодарском крае, видимо нарочно к нам ее привезли, чтобы тут раскупили, под видом черемши. Запад нас травит, вот и все,- говорит «КП» - Хабаровск» продавец овощного отдела центрального рынка.

Как рассказали другие продавцы рынка, эта ситуация с отравлением может негативно сказаться на их торговле. Людям приходится теперь доказывать, что у них в пучках вовсе не яд, а самая настоящая черемша.

- Да вы не бойтесь, это у меня точно черемша. Смотрите, у нее листья нежные, широкие, а у чемерицы совсем другие, толстые. Да вы даже принюхайтесь, ведь чисто чесночный запах, - говорит одна из продавцов.

Четверо жителей Хабаровска попали в больницу с отравлением чемерицей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Опытный сборщик найдет явные отличия

Как рассказала редакции Римма Андронова, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье», неопытному взгляду сложно отличить черемшу от чемерицы, и вполне вероятно, что растения собирали просто под одним видом, по незнанию.

- На самом деле да, действительно, когда появляются первые ростки у растений черемша и чемерица, они очень похожи внешне. У них форма листа, жилкование похожи, и вегетация начинается в одни сроки, и когда человек идет на сбор черемши, то он вполне может перепутать и собрать ядовитое растение. Соки чемерицы содержат ядовитые вещества, которыми можно серьезно отравиться. Но внимательные люди обратят внимание, заметят различия, плотность и ширина листа - у черемши лист более нежный, зауженный, а у чемерицы гофрированное жилкование, - рассказала Римма Андронова.

Тем не менее, каким-то образом ядовитое растение попало в Хабаровск. Сейчас трое отравившихся находятся на лечении в больнице им. Войно-Ясенецкого и один в больнице им. Владимирцева. Жителей краевой столицы в краевом минздраве призывают быть предельно внимательными при покупке дикороса. Важно помнить, что листья черемши узкие и продолговатые, с выраженным луково-чесночным запахом, а у чемерицы - более плотные, гофрированные, широкие, с прожилками.

При возникновении признаков отравления стоит незамедлительно вызвать врача. а пока бригада не приехала, промывать желудок раствором активированного угля и класть на голову холодный компресс.