«У меня для тебя предложение особо важное»: хабаровчанку позвали замуж на концерте Анны Asti

Предложение руки и сердца на концерте Artik & Asti получила жительница Хабаровска Фото: скриншот

Юля и Женя – пара из Хабаровска – пришли на концерт Анны Asti, а ушли оттуда женихом и невестой. Прямо со сцены, рядом со знаменитостью, мужчина решился на ответственный шаг: сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной.

- Юля, можно тебя позвать сюда? У меня есть для тебя предложение особо важное, - позвал любимую со сцены Евгений.

Пока девушка шла, исполнительница отметила, что это действительно смелый шаг и вспомнила, как в подобной обстановке сама получала заветное предложение. Муж тогда признался: от количества людей на концерте ему стало плохо.

Когда Юлия поднялась на сцену, Евгений задал ей самый важный вопрос: «Я долго не думал, знал сразу, что так у нас будет. Ты готова разделить все тяготы, радости?». Девушка ответила заветное «Да». Зал разразился аплодисментами, пока мужчина надевал на палец своей уже невесты помолвочное кольцо.

К слову, у артистки сейчас тур по дальневосточным городам. Накануне она выступила в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровском крае Анну встречают полные залы поклонников, знающих все ее песни наизусть.