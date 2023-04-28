Около 650 музыкантов покажут свои концертные программы и пройдутся марш-парадом по центральным улицам города Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

«Амурские волны» 2023 готовится встречать Хабаровск. Неделю для горожан будут выступать оркестры из разных регионов страны. Около 650 музыкантов покажут свои концертные программы и пройдутся марш-парадом по центральным улицам города.

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» В ХАБАРОВСКЕ

«Амурские волны» в Хабаровске пройдут в 11 раз. Родоначальником фестиваля стал один из самых талантливых военных музыкантов - генерал-лейтенант Валерий Халилов. В 2016 году он погиб в авиакатастрофе, но его детище продолжает жить до сих пор.

Участниками фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске становились военные коллективы из разных уголков мира. Своей синхронностью поражали музыканты из КНДР, с волынками дальневосточников познакомил кельтский оркестр из Евросоюза, гости из Монголии и Казахстана показывали удивительное звучание национальных музыкальных инструментов.

Пока в «Амурских волнах» 2023 в Хабаровске заявлены только российские оркестры. Тем не менее, организаторы обещают: около 650 музыкантов создадут ту самую неповторимую атмосферу фестиваля.

КТО ВЫСТУПИТ НА «АМУРСКИХ ВОЛНАХ» В ХАБАРОВСКЕ В 2023 ГОДУ

«Амурские волны» 2023 не обходятся без участия Центрального военного оркестра Министерства обороны России (Москва) и коллектива суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова (Москва). Фестиваль примет Военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке России (Петропавловск-Камчатский), музыкантов штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).

На «Амурских волнах» в Хабаровске выступит духовой оркестр Lena River Brass государственной филармонии Республики Саха (Якутия) и коллектив войск Национальной гвардии Восточного округа. Дебютантами этого года станут музыканты штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону). Также свои программы на «Амурских волнах» 2023 в Хабаровске покажут оркестры из Тюмени, Читы, Улан-Удэ, Уссурийска и, конечно же, краевой столицы.

- Известно, что на «Амурских волнах» в Хабаровске музыканты военных оркестров штаба Восточного военного округа и общевойсковой армии, дислоцированной в Забайкальском крае, выступят совместно с военнослужащими подразделений почетного караула. Всего от ВВО в фестивале примут участие свыше 300 военнослужащих, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

КОГДА ПРОЙДУТ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023 В ХАБАРОВСКЕ

«Амурские волны» в Хабаровске пройдут с 22 по 28 мая. Несколько концертов будут приурочены ко Дню основания краевой столицы. Запланированы сольные концерты оркестров, дефиле, марш-парад по центру города и большое выступление на Комсомольской площади. Финальная программа «Амурских волн» в Хабаровске пока в разработке.

Известно, что участники «Амурских волн» 2023 исполнят не только маршевую музыку и классические произведения, но и народные композиции. Для хабаровчан оркестры заготовили джазовые композиции и современные хиты.

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