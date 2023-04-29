Уникальная природа ждет туристов в «Джугджурском» заповеднике Фото: Харин Юрий

Истинную красоту дикой природы откроет туристам заповедник «Джугджурский». Он раскинулся на площади почти 860 гектаров в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Величественные горы, сменяющаяся пустынной тундрой тайга и полное отсутствие дорог – все это ждет тех, кто решится ступить на девственные земли заповедника.

«ДЖУГДЖУРСКИЙ» ЗАПОВЕДНИК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: ПРИРОДА, ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ И ЖИВОТНЫЕ

Заповедник «Джугджурский» – крупнейший на территории Хабаровского края, имеющий федеральное значение. Он получил название от гор Джугджур, которые тянутся вдоль северо-западного побережья Охотского моря. Именно вокруг них в 1990 году были определены границы заказника.

Заповедник находится на побережье Охотского моря: Фото: Левченко Сергей

В дословном переводе с эвенкийского языка Джугджур означает «высокий голец». Это горы, практически полностью лишенные растительности. Рельефы заповедника по большей части состоят именно из неприступных горных склонов. Местами их сменяют небольшие сопки и даже обрывистые пропасти. На территории охраняемой зоны нет ничего, что могло бы выдать присутствие человека: ни обустроенных дорог, ни протоптанных просек.

Горы сменяются равнинами на территории охранной зоны Фото: Левченко Сергей

Заповедник остается необжитым частично потому, что местный климат делает его территорию еще более неприступной. Здесь часто «гуляют» шквальные ветры, летом солнце палит не хуже, чем в пустыне, а зимой морозы переваливают за нижнее деление на термометре в -55 градусов.

Горы Джугджур – естественный водораздел рек Северного Ледовитого и Тихого океанов. Северные и западные склоны хребта изрезаны притоками Алдана, южные – бассейна Уды, а восточные – малыми реками, впадающими в Охотское море.

Редкие и краснокнижные животные обитают в охранной зоне Фото: Дубровин Валерий

Разнообразие флоры и фауны в заповеднике «Джугджурский» во много объясняется постоянной сменой погоды и разнообразием рельефа. Здесь встречаются растения и животные разных географических зон. В заказнике обитает 47 видов млекопитающих, в том числе краснокнижный сивуч (морской лев), и 185 видов птиц. На территории насчитывается больше 750 видов растений.

Горный баран попал в объектив камеры Фото: Дубровин Валерий

КАК ПОПАСТЬ В ЗАПОВЕДНИК «ДЖУГДЖУРСКИЙ»

Дальневосточная жемчужина находится вдали от населенных пунктов, поэтому посетители здесь – редкость. Из Хабаровска на машине придется ехать без остановки около 30 часов, чтобы преодолеть 1,8 тысячи километров. А вот дорога из Аяна займет чуть больше полутора часов. Других способов добраться до заказника нет. Сюда не ходят автобусы, не организовывают экскурсионные туры. Поэтому вероятность встретить других туристов во время путешествия практически равно нулю.

Отвесные скалы в заповеднике Фото: Дубровин Валерий

Попасть в заповедник не получится без специального пропуска. Получить его можно в дирекции учреждения. Административное здание находится в 70 километрах от охраняемой территории в Аяне по адресу: улица 30 лет Победы, 2. Прежде чем ехать туда, нужно оформить заявку на посещение и предоставить список участников группы с паспортными данными и ксерокопиями документов. Также придется определить старшего группы, указать цель и сроки посещения заказника.

- Заявка не дает права посещения территории заповедника. Она подается для ускоренного оформления пропуска, который выдается при личном посещении администрации, - рассказали в дирекции заповедника «Джугджурский».

Справочную информацию можно получить по телефонам: 8 (42147) 21371, 21377, 21425.

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