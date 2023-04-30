Зима вернулась: на Хабаровск обрушился мощный ветер, снегопад, дождь и град

В такую погоду люди дома сидят, телевизор смотрят Фото: Александра ШОПЕНКО

Утро 30 апреля в Хабаровске началось не самым лучшим образом. За окном сильный ветер, а дождь сменяется то градом, то снегопадом. Уже к полудню землю застелила белая пелена, благо, снег быстро тает. В такую погоду хабаровчане предпочли не выходить на улицу, по возможности отложить поездки и остаться дома. За окно носы не суют и домашние кошки, хотя и с интересом наблюдают за снежинками.

Хабаровск сковала унылая серость Фото: Александра ШОПЕНКО

О том, что город в воскресенье ждут осадки, сообщали заранее в МЧС Хабаровского края. Синоптики прогнозировали порывы ветра до 22 метров в секунду. В некоторых районах края ожидались сильные дожди и снегопады.

Даже коты не суют носа на улицу Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Ухудшение погодных условий может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможны аварийные ситуации на электрических сетях, связанные с отключением источников энергоснабжения в связи с перехлестом и обрывом проводов. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий и повреждение транспортных средств, - говорили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям стоит быть осторожными на улицах Фото: Александра ШОПЕНКО

Несмотря на то, что ухудшения погоды ожидали, все же такой сильный ветер и снегопад в конце апреля стали неприятным сюрпризом для хабаровчан. На дороги сегодня выезжать не безопасно, возможны аварийные ситуации и нарушения работы общественного транспорта.

Жителям города рекомендуют избежать выездов за город, в лес, или на водоемы. А если вдруг происходят ЧП, то незамедлительно звонить на 112.