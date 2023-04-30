Несколько часов боролись с огнем: в Хабаровске вспыхнул остров Кабельный

Пожарные несколько часов боролись с огнем, охватившим остров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Даже в свой профессиональный праздник пожарные не оставляют посты и несут службу. На островах в Хабаровске начались сезонные пожары, и прошлой ночью здесь вспыхнул остров Кабельный. Огонь объял почти три километра площади, а спасатели несколько часов к ряду боролись с пламенем. Потушить огонь удалось уже ближе к полуночи, к счастью, никто в этом происшествии не пострадал, но помощь все же запросили с «большой» земли.

Как рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на островах уже года три как выставляют временные пожарные посты, добраться до островов ожно только по воде, поэтому до открытия навигации пожаров немного, но все же случаются. Еще до выхода на реку первого трамвайчика с дачниками спасатели временного поста тушили палы травы. Сейчас же, с открытием навигации, пожаров станет куда больше. Статистика!

- Что касается открытия навигации, в этот период у нас резко увеличивается число возгораний сухой растительности, потому как дачники и рыбаки начинают выезжать на острова, - говорит Екатерина Потворова.

Между тем, спасатели временных постов быстро реагируют. Они выезжают на места палов и тушат огонь, как это происходила прошлой ночью.

- Они обнаружили возгорание, оперативно прибыли, и оценив масштабы попросили помощи. Из Хабаровска на катере убыла еще одна группа из четырех человек, которые им оказали помощь в тушении. Ближе к полуночи все было потушено, специалисты больше 4 часов работали.

В итоге пламя наводило свои огненные порядки на площади в три километра, но спасатели успешно справились, они работали с ранцевыми огнетушителями.

Как отметили в ведомстве, пал проходил вдали от дач, поэтому ни люди, ни домики не пострадали. Тем не менее, в МЧС продолжают профилактическую и разъяснительную работу, людей информируют, что в 90 процентах случаев, пожары случаются из-за человека. Дачников призывают вовремя убирать с участков сухую траву, и следить за собственными территориями.