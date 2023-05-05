Стук колес и военная техника: ретропоезд «Победа» прибыл в Хабаровск

Ретропоезд «Победа» является традиционной акцией ДВЖД Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Жители Хабаровска в преддверии празднования 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне стали свидетелями прибытия ретропоезда на железнодорожный вокзал. Любой желающий мог сфотографироваться у паровоза 1945 года выпуска, а также у платформ с образцами военной техники времен войны.

Жители Хабаровска могли посмотреть на технику времен войны Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Тематический паровоз также имел в составе три вагона для гостей и ветеранов. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель законодательной думы Ирина Зикунова и начальник дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.

На платформе был установлен танк Т-34-85 Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В 10:20 поезд отправился со станции «Хабаровск-1» до «Хабаровска-2» под звуки оркестра. В пути артисты исполняли музыку и песни военных лет, которые хорошо знакомы свидетелям событий.

По прибытии на станцию «Хабаровск-2» гостей встретили театрализованным представлением. Следом участники мероприятия отправились к дому культуры железнодорожников, где состоялся торжественный митинг, на котором ветеранам выразили слова благодарности и возложили цветы к мемориалу воинской славы.

- Поздравляю вас с наступающим Днем Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны железнодорожники-дальневосточники совершили подвиг. В памяти стоят молниеносная переброска 20 стрелковых дивизий на Запад для решающей битвы, сотни тысяч грузов с боеприпасами для нашей армии. И, конечно, самоотверженный труд каждого работника железной дороги здесь – в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, – отметил Михаил Дегтярев.

Старт ретропоезду дал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Напомним, ретропоезд «Победа» является традиционной акцией и проводится дальневосточной железной дорогой ежегодно в преддверии празднования Дня победы.

Затем выставочный поезд отправился в Вяземский, где жители также смогли ознакомиться с экспонатами и сделать памятные снимки.

Парад Победы в Хабаровске пройдет 9 мая на площади имени Ленина. В нем примут участие военнослужащие и военная техника.

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