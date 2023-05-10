Пять лет на страже красоты: косметологическая клиника «Атлас» знает все об особенностях лица и тела

Фото: косметологическая клиника «Атлас»

Клиника «Атлас» широко известна жителям Хабаровска. Уже пять лет довольные клиенты радуются тому, что выглядят лучше и лучше. Народное признание позволило клинике победить в проекте «Клиника года 2023» в номинации «Лучшая косметологическая клиника». «КП» - Хабаровск» пообщалась с владелицей, директором и главным врачом косметологической клиники Ириной Сысуевой.

- Почему же наша клиника называется «Атлас»? Потому что в эстетической медицине существует атлас для изучения анатомических особенностей лица и тела, топографии расположения структурных единиц кожи, мышц и сосудов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Сысуева.

Фото: косметологическая клиника «Атлас»

Сегодня в клинике работают шесть косметологов, пять из которых - врачи-дерматологи. Ирина Сысуева проводит тренинги инъекционным методикам препаратами: скинбустерами, полимолочной кислотой и полинуклеотидами.

- Мы предоставляем различные услуги в косметологии: даже чистка кожи и пилинг в «Атласе» - это многоуровневая процедура. Глубокое очищение, разогрев кожи лосьонами, размягчение и только после, чистка подготовленной кожи.

Программы ухода для различных типов кожи также являются неотъемлемой частью визитов к косметологу. С огромным спектром инъекционных процедур можно ознакомиться на сайте клиники.

- У нас есть эксклюзивная методика - «Атласные губы». Мы делаем их с четким контуром и максимально естественными. Такая пластика губ выглядит красиво независимо от возраста, пола и статуса.

Оказывается, что нос можно уменьшить, поднять кончик, убрать ассиметрию не прибегая к операции или инъекциям филлеров. Для этого в клинике существует авторская техника «Атласный нос».

- Мы занимаемся аппаратной подтяжкой кожи, можно уменьшить брыли, выровнять овал, уплотнить кожу аппаратами SMAS лифтинга, RF, IPL и лазером.

Фото: косметологическая клиника «Атлас»

Также в клинике «Атлас» существует преемственность между врачами. Это позволяет клиентам не подстраиваться под определенного специалиста. Достаточно всего лишь выбрать план процедур.

- Девиз нашей клиники - «красота внутри Вас». С результатами наших работ можно ознакомиться в социальных сетях. Мы открыты для наших подписчиков и пациентов. К нам возвращаются снова и снова, потому что у клиентов меняется не только эмоциональный фон, но и качество жизни.

Победа в проекте «Комсомольской правды» «Клиника года 2023» является показателем признания не только пациентов, но и коллег.

- Приз в номинации вызывает самые теплые эмоции и глубокое чувство благодарности ко всем за обратную связь. Конечно, всегда есть, что улучшить и к чему стремиться. Главное в гонке за лидерство - оставаться чуткими и заботливыми специалистами. Дружный коллектив «Атлас» будет рад встречи с каждым.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

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