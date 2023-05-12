Михаил Дегтярев: Работа по восстановлению прав пострадавших дольщиков в Хабаровском крае ведется непрерывно

Новые подрядчики успешно нагоняют графики строительства Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

С самого начала работы в Хабаровском крае губернатор Михаил Дегтярев придерживается непримиримой позиции в отношении недостроев и обманутых дольщиков. Поэтому после того как глава региона объявил войну недостроям, дольщики которых уже почти 10 лет ждут завершения работ, новое краевое правительство предметно взялось за работу с каждой проблемной стройкой.

За это время многие объекты уже были сданы или получили новых подрядчиков, которые теперь ориентируют работу по новым графикам. А в тех случаях, когда достроить жилье уже не представляется возможным, обманутым дольщикам предоставляется компенсация. Соответствующее решение, проработанное на региональном уровне по инициативе Михаила Дегтярева, уже несколько лет как показывает свою эффективность.

Следующие на очереди проблемные объекты - долгострои по улице Кавказской и улице Салтыкова-Щедрина, где готовых квартир с 2014 года ждет 901 обманутый дольщик. Заместитель председателя краевого правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров и отраслевой блок в ходе инспекции, проведенной губернатором, услышали от главы региона предельно четкое поручение - сдать проблемные объекты в этом году.

Губернатор лично проверяет качество стройматериалов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Первоначально строительством трех многоквартирных домов в Хабаровске занималась компания ООО «Диалог», позже прекратившая деятельность в связи с банкротством. Тогда недострои были подхвачены новыми подрядными организациями. За работу на площадке по улице Кавказской взялась сочинская компания «Звезда». Проблемный объект высотой в 27 этажей, расположенный практически в самом сердце Хабаровска, рассчитан на 188 квартир. Сегодня дом уже достиг высокой степени готовности. На объекте задействовано 120 строителей, которые завершают внешнюю отделку и сосредотачивают свои усилия на работах внутри помещения. Как результат - появляются новые недостающие перегородки, а также формируется сеть внутренних коммуникаций.

- Решить проблему дольщиков до конца 2023 года - задача, поставленная нашим президентом, поэтому работа по восстановлению прав пострадавших дольщиков в крае ведется непрерывно. Правительство края в этом вопросе непреклонно: каждый, кто вложил свои деньги в улучшение жилищных условий, должен получить ключи от квартиры или вернуть свои накопления, - обозначил Михаил Дегтярев.

После того как строительство многоэтажки подойдет к концу, придомовую территорию обустроят спортивными площадками, зоной для детей и местом для отдыха. При проектировании не обошли вниманием и экологическую составляющую новой жилой зоны. Так, двор позеленеет за счет обустройства газонов, а также высадки деревьев и кустарников.

Далее делегация во главе с губернатором отправилась в Северный район, где готовят к сдаче еще два многоэтажных дома по улице Салтыкова-Щедрина. Подрядчик, осуществляющий достройку долгостроев - компания ООО «ДВ Строй». Средства на завершение строительства в соответствии со сроками предоставляются из бюджета Хабаровского края, а также из резервов публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Объекты, по словам главы региона, находятся в высокой степени готовности Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Жилой комплекс в составе двух многоквартирных домов вместимостью в 845 квартир также планируется подготовить для ожидающих дольщиков к концу текущего года. Достройка сегодня находится на стадии общих работ, где основной труд приходится на устройство лестниц, парапетов, балконов, монтаж инженерных систем и усиление железобетонных конструкций.

Проведенная губернатором инспекция нареканий по качеству исполнения работ не выявила - компании придерживаются разработанных планов и установленных графиков.

- Объекты в высокой степени готовности, как эти дома, мы достраиваем. Мы действуем в соответствии с планом, по каждому дому у нас разработана дорожная карта. Мы начали отработку проблемы еще в 2020 году. Во-первых, вывели участки из-под ареста в содействии с нашими правоохранительными органами. Во-вторых, заложили средства в краевом бюджете на софинансирование. В третьих, обратились в Фонд развития территорий и заручились поддержкой главных лиц страны: нашего президента Владимира Владимировича, а также заместителя председателя правительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина, - пояснил Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что подрядчики стремительно нагоняют небольшое отставание в графиках, поэтому заявленные сроки ввода объектов в эксплуатацию в конце года не планируется сдвигать.

Спустя почти 10 лет дома дождутся своих хозяев Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Говоря об остальных недостроях, решение по их дальнейшей судьбе также принято. Часть домов ожидает достройка, а за другие, не воплотившиеся в жизнь, проекты дольщики получат денежные компенсации.

- Безобразие - когда люди накопили денег, вложили их в строительство и спустя столько лет так ничего и не получили. В 2023 году такие ситуации должны окончательно уйти в историю, ведь для этого у нас есть все ресурсы и возможности, - сказал губернатор.