Мальдивы для студентов: туристка из Хабаровска попробовала бюджетный отдых в Приморье

Приморье - излюбленное место отдыха хабаровчан Фото: Ольга КОНОВАЛЕНКО

В Приморье активно идет реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для привлечения в туристические города края большего числа отдыхающих и обеспечения комфортного и современного отдыха. Хасанский район выбрали местом создания круглогодичного курорта федерального уровня. Журналистка «КП» - Хабаровск» проверила, как там устроен отдых и на чем можно сэкономить, чтобы не оставить в Приморье последние деньги.

ПОЕХАЛИ НА МОРЕ!

Из многообразия туристических мест в Приморье нужно было выбрать хотя бы одно. Про бухту Врангеля мне рассказали одногруппницы.

- Самое классное место, где можно отдохнуть от суеты - это бухта Врангеля. Поехали с нами летом! - сказала мне подруга буквально через час после того, как мы сдали последний экзамен прошлой летней сессии.

Меня недолго пришлось уговаривать, и уже в конце июля мы отправились в путешествие. Добирались до поселка Врангеля на поезде и потом на трансфере до турбазы. Это был самый удобный вариант.

Приехав на место, первым делом я отправилась на пляж и была приятно удивлена, что он полностью песчаный, очень чистый и приятный песок, есть шезлонги. Море спокойное, вода прозрачная и с каждым днем становится все теплее и теплее. Отдохнув пару дней и насладившись спокойствием, я начала искать развлечения. Местные жители подсказали, что недалеко от Врангеля находится еще один пляж.

- Езжайте на русские Мальдивы, там есть чем заняться молодым! - сказала мне местная жительница.

В Триозерье очень много туристов Фото: Ольга КОНОВАЛЕНКО

На следующий день мы нашли такси и поехали на Триозерье. И кто мог подумать, что в нескольких десятках километров находится совершенно другой пляж и совершенно иные туристы? Там вы не найдете лежаков и недопитых коктейлей. Ребята катаются на sup-бордах, аквабайках, занимаются дайвингом. Это место именно про активный отдых для получения незабываемых эмоций.

СКОЛЬКО?

Для тех, кто едет отдыхать, как говорится, «дикарем», отпуск будет стоить недорого. Конечно, если у вас уже есть все необходимое туристическое снаряжение - палатка, спальники, стулья, стол, тент и так далее.

Если же вы хотите отдохнуть в комфорте, то в среднем путевка на двоих взрослых в бухту Врангеля обойдется в 60 тысяч рублей, в нее уже включены билеты туда-обратно, трансфер до базы, трехразовое питание.

На «русских Мальдивах» (на территории Триозерья) находятся несколько баз отдыха и палаточных городков на любой вкус и бюджет, ценник в среднем начинается от 13 тысяч за человека.

Туристы, любящие экстрим, смогут подобрать занятие по душе - дайвинг, виндсерфинг, аквабайки, кайтинг, полеты на парашюте, вертолете и многое другое.

Добраться до пляжа Триозерья можно поездом или автобусом до станции Тихоокеанская, далее автобусом до Врангеля, а затем на местном такси до бухты. Билеты на поезд и автобус на одного обойдутся в три тысячи рублей в одну сторону. Можно приехать и на личном транспорте, но будьте готовы платить за стоянку - в день 300 рублей.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Бухта Врангеля хорошо защищена возвышенным берегом и горными склонами. Поэтому здесь очень редко бывают сильные волны или штормы. Бухта знаменита уникальным климатом и природными ландшафтами. Из плюсов можно отметить чистое и теплое море, песчано-галечный пляж, большой выбор баз отдыха, до большинства баз отдыха организован трансфер (а также можно добраться от станции Тихоокеанская на общественном транспорте или такси), организованное питание, рестораны, кафе, местный рынок, небольшое количество туристов. Но развлечений мало.

А в бухте Врангеля спокойно Фото: Ольга КОНОВАЛЕНКО

В то же время «Русские Мальдивы» тоже имеют чистое и теплое море, песчаный пляж, большой выбор баз отдыха и много развлечений. Но туда нет трансфера, нет организованного питания на территории бухты, только продуктовые магазины и очень много туристов.

Сезон не за горами, а значит - нужно только выбрать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Записки «нищебродствующей саранчи»: турист из Хабаровска попробовал бюджетный отдых на Камчатке

Турист из Хабаровска рассказал, как дешево слетать на Камчатку (подробнее)