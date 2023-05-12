305 хабаровчан пройдут курс обучения в новом Центре военно-спортивной подготовки

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

Хабаровский край стал одним из 12 регионов страны, где открылись региональные отделения «Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания». Под руководством опытных инструкторов молодежь допризывного и призывного возраста теперь получит возможность обучаться военно-прикладному делу.

Система военно-спортивной подготовки на добровольной основе вводится в стране не впервые. На этот раз возрождение инициативы – дело рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, а также полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, которые входят в состав «Российского Союза боевых искусств».

Причиной продвижения идеи послужило постепенное исчезновение за последние 30 лет начальной военной подготовки в школах, а также сокращение количества военных кафедр среди ВУЗов.

- Воспитанию патриотизма в учебных заведениях уделяется недостаточное внимание. Сегодня, во время выполнения задач специальной военной операции, когда населенные пункты Белгородской, Брянской, Курской области обстреливаются противником, умение держать в руках оружие и оказывать медицинскую помощь должно стать обязательной частью воспитания, - заявил Юрий Трутнев.

Хабаровский край попал в список 12 пилотных регионов вместе с Донецкой Народной Республикой, Калмыкией, Татарстаном, Чеченской Республикой, Бурятией, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областями и Ямало-Ненецким автономным округом. Далее представительство центров будет расширяться по всей территории страны. За методическое сопровождение работы отделений в регионах отвечает московский штаб под руководством адмирала Сергея Авакянца.

В первом наборе учеба началась для более двух тысяч курсантов, которые обучатся практическим навыкам управления БПЛА, а также получат необходимый опыт огневой, тактической и инженерной подготовки. В зависимости от программы подготовки, обучение продлится от трех недель до трех месяцев.

Разработанная программа для подготовки преподавателей была разбита на три части: обучение в Российском университете спецназа, затем подготовка в Молодежном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и, наконец, обучение в Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины.

Первой набор курсантов в Хабаровске составил 305 человек от 14 до 18 лет. По дополнительной общеразвивающей программе «Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание» в течение 144 часов с ребятами будет заниматься 21 инструктор. Занятия на базе Краевого центра единоборств стартуют на следующей неделе.