После выходных в крае вновь начнутся погодные «качели» Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровском крае нормализовалась после холодного 9 мая, но это только пока. Сейчас температуры воздуха ползут вверх и выходные ожидаются вполне комфортными. Но после вновь начнутся погодные «качели».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровском крае 13-14 мая говорит о том, что в регионе будет преобладать тепло. Днем воздух будет прогреваться до +20+25 градусов. Немного подкачают ночные температуры - около +3+10 градусов.

- Если взять побережье Охотского моря, то там еще холодно, днем ожидаются слабоположительные температуры. В основном без осадков, местами не исключены кратковременные дожди в отдельных районах края, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, главный синоптик Хабаровского гидрометеоцентра.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 15-16 МАЯ

С понедельника, 15 мая, погода в Хабаровском крае начнет меняться. На территорию некоторых районов выйдет циклон. Особенно достанется северной, центральной и западной частям региона. Здесь возможен мокрый снег, местами сильный. Из-за этого упадут и температуры воздуха - днем будет всего около +12+17 градусов.

Пока мокрый снег будет засыпать вышеперечисленные районы, юг и восток края «искупаются» в солнце. Столбики термометров здесь поднимутся до +20+27 градусов. Правда, 16 мая циклон доберется и до них. Во вторник на востоке и юге ожидаются дожди и понижение дневных температур до +12+17 градусов.

Прогноз в Хабаровском крае на неделю 15-19 мая еще будет уточняться.