Не поделили микрофон: очевидец стрельбы возле популярного караоке-бара Хабаровска рассказал правду о случившемся

Неизвестный достал из машины предмет, похожий на автомат, и несколько раз выстрелил. Фото: Telegram-канал reporter.khv Фото: Социальные сети

В караоке люди отдыхают душой и поют любимые песни, даже если не умеют - а кто запретит? Единственный минус - приходится ждать своей очереди к микрофону. Особенно несправедливым кажется, если кто-то влез впереди. Из-за подобной ситуации в хабаровском караоке-баре «Опера» произошла драка со стрельбой.

МИКРОФОН РАЗДОРА

Все случилось в ночь с 13 на 14 апреля около полуночи. Система очереди для исполнения песен хромала, и кто-то пел в свое удовольствие, кто-то - не мог дождаться. Пока одна компания мужчин пела, несколько парней решили сократить ожидание и попытались перехватить микрофон.

Гости уступать не захотели, завязалась драка, которая попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень в кепке бьет двоих мужчин кулаком в лицо и начинает нервно ходить по залу. Потасовку остановили охранник и управляющая, но не до конца - участники конфликта не унимались.

«НА АМУР ВЫВЕЗЕМ»

- Они кидали угрозы друг другу по типу: «На Амур вывезем», «рисовались», кто круче. Потом основные участники конфликта вышли на улицу, там мы уже не знали, что происходит. Охранник выглянул, услышал, как заряжают оружие и спустился обратно в бар, там продолжалась небольшая потасовка, - рассказал «КП» - Хабаровск» очевидец событий.

На улице большинство конфликтующих разошлись, не унимался парень в кепке. Он достал из машины предмет, похожий на автомат, и, по словам очевидца, несколько раз выстрелил в сторону мужчин. Около 01:30 все участники инцидента разошлись. На следующий день в обшивке здания рядом с баром нашли несколько отверстий.

В обшивке здания рядом с баром нашли несколько отверстий. Фото: Telegram-канал reporter.khv Фото: Социальные сети

В полиции данную ситуацию никак не прокомментировали.