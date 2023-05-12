Борщ красный, а цена - нет: куда взлетела стоимость борщевого набора в мае в Хабаровске?

Ингредиенты для кастрюли борща в мае подорожали почти на 40 рублей Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

За последний месяц мир не столкнулся с гастрономической революцией, изменившей умы человечества, поэтому в мае борщ по-прежнему остается желанным гостем на столах россиян. Рецепт популярного блюда, в составе которого только доступные всем ингредиенты, довольно прост, поэтому количество семей, где хотя бы раз месяц на плите стоит аппетитная кастрюля борща, попросту невозможно сосчитать.

Стоимость этой самой кастрюли варьируется от месяца к месяцу и от региона к региону. Актуальную информацию о стоимости продуктов для приготовления борща на семью из четверых человек регулярно предоставляет проект «Индекс борща». Взяв за основу цены одного из гипермаркетов города, создатели проекта высчитывают, во сколько обойдется кастрюля классического борща, не учитывая различные виды зелени, приправы и лавровый лист.

Итак, в расчет берется следующий набор продуктов, необходимый, чтобы прокормить четверых человек: лук (80 граммов), капуста (200 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), картофель (350 граммов), чеснок (шесть граммов), заменившая говядину курятина (500 граммов), а также неотъемлемые для многих дополнения в виде сметаны (100 граммов) и хлеба (200 граммов).

Новый замер цен в Хабаровске показал, что после аномально низкой апрельской стоимости борщевого набора в мае индекс вновь вернулся к более-менее привычным показателям, что, конечно, вряд ли обрадует любителей горячего красного супа. Так, в мае борщ стоит 152,85 рубля, что существенно выше прошлых 117,28 рубля.

Ощутимый рост во многом произошел по причине удорожания курятины - с 49,94 рубля аж до 85 рублей. Примечательно, что именно столько же стоило мясо пару месяцев назад, в марте. Поднялась в цене свекла, 130 граммов которой стоило 5,2 рубля, а сейчас обойдется в 5,7 рубля. Рост цен заметен также у лука, за который сегодня придется отдать 3,84 вместо апрельских 3,68 рубля. До 1,35 рубля подорожали чеснок, который в апреле стоил 0,99 рубля, а также сметана, стоимость которой с 21,62 рубля выросла до 22,85 рубля.

Тем временем радует цена за 350 граммов картофеля - если в апреле нужно было заплатить 10,46 рубля, то в мае стоимость упала до 8,46 рубля. Морковь подешевела всего на копейку и сегодня стоит 3,19 рубля. Совсем без ценовых изменений на полках остаются капуста и хлеб.

Майский индекс борща определил Хабаровск на десятую строчку по стоимости борщевого набора. Однако это далеко не тот список, где региону следует рваться в лидеры. Тем более что месяц назад столица Хабаровского края имела 25-й показатель среди городов, участвующих в проекте. Несмотря на заметный рост, средняя цена кастрюли борща по России все еще остается выше хабаровских цифр - 177,56 рубля против 152,85 рубля. Среди дальневосточных городов Хабаровск пропустил вперед Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Читу и Владивосток.

Традиционно с солиднейшим отрывом возглавляет рейтинг стоимости ингредиентов для борща Анадырь, где кастрюля обойдется в 520,42 рубля. В первой тройке также Якутск со стоимостью 259,38 рубля и Норильск, в котором борщ можно приготовить, заплатив 224,04 рубля.

Среди городов с самым дешевым борщевым набором на этот раз можно увидеть Волгоград, где все ингредиенты выйдут в 112,55 рубля, и Санкт-Петербург, где семья заплатит за кастрюлю любимого блюда 110,92 рубля. Доступнее всех в мае борщ оказался в Омске - здесь стоимость составила 109,07 рубля.