Я знаю точно – недоступное доступно: экс-глава Бикинского района осужден за незаконную приватизацию государственных квартир

Квартиры с легкой руки нарушителя уходили тем, кто не имел права на их получение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За совершение трех преступлений по статье «Превышение должностных полномочий» суд города Бикин вынес приговор в отношении бывшего главы Бикинского района. Вместе с ним под суд отправилась и жительница села Лермонтовка, также причастная к одному из совершенных преступлений.

Незнание законов не освобождает от ответственности. Когда же человек знаком с законами, он понимает, что ждет его в случае тех или иных противоправных действий. Тем не менее, находятся люди, которые считают, что знают все настолько хорошо, что смогут нарушать закон, оставаясь незамеченными. Однако очень часто разбирать ошибки неудавшихся афер приходится уже сидя на скамье подсудимых.

В 2014 году, будучи главой Лермонтовского сельского поселения, мужчина предоставил в пользование своей знакомой сотруднице муниципальной службы квартиру по договору социального найма. На первый взгляд, все выглядит неприступно, однако женщина не состояла на учете в статусе нуждающейся в жилье, тем самым, не имела права на получение квартиры.

Ситуация усугубилась спустя время, когда в 2017 году, настаивая на наличии законных оснований на квартиру, женщине удалось добиться приватизации жилого помещения, что негативно отразилось на бюджете сельского поселения. Преступная схема оставалась безнаказанной, поэтому руководитель Бикинского района в последующие годы совершил еще две подобные махинации, предоставив квартиры не состоящим на учете гражданам. Общий ущерб, причиненный муниципальному образованию в результате всех правонарушений, составил 1,8 миллионов рублей.

Доказательства, уличающие главу района в правонарушениях, собирались отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО совместно с УФСБ по Хабаровскому краю. По итогам следственно-процессуальных действий уголовное дело дошло до суда, однако обвиняемые продолжали отрицать свою вину в содеянном.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года 6 месяцев. Бывшему специалисту администрации поселения назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Кроме того, в суд поступило исковое заявление, требующее взыскать причиненный ущерб в пользу администрации. Суд удовлетворил требования прокуратуры.