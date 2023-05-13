Протопил, как в последний раз: неправильное обращение с печью лишило хабаровчанина крыши над головой

Пожарные успели только отвести угрозу от соседних участков Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Стихии природы часто непредсказуемы и бывают беспощадны к тому, что успел нажить за свою жизнь человек. Сегодня ты можешь быть владельцем дачного дома, а завтра от твоих владений остаются только горы пепла.

Неприятная история случилась с собственником дачного дома в СНТ «Авангард» в Смидовичском районе ЕАО. Разобравшись со всеми делам по хозяйству и хорошо протопив печь на протяжении ночи, утром мужчина оставил дом пустовать, отправившись в Хабаровск. Когда у дома загорелась крыша, хозяин жилья был уже далеко, и первым очевидцем начала конца стал сосед.

Мужчина сразу обратился за помощью пожарных, а сам пока предпринимал безуспешные попытки справиться с возгоранием с помощью подручных средств. Почти моментально огонь перенесся с крыши по всей деревянной постройке, в результате чего пламя полностью поглотило дом уже через несколько минут.

Какими бы быстрыми не были сотрудники пожарной части, шансов застать дачный дом приглядном состоянии не было никаких. Расчетам в составе шести человек и трех единиц техники по прибытии оставалось только обезопасить от дальнейшего распространения пламени соседние территории. Среди людей обошлось без пострадавших, однако дом теперь непригоден для жизни или хотя бы для пикника.

Однако после проверки стало ясно, что к потере дома причастен его собственник.

- В ходе осмотра места происшествия сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Смидовичскому району была установлена предположительная причина возгорания. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печи были нарушены вследствие неисправности дымовой трубы, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

К неожиданным сбоям в работе трубы привели образовавшиеся прогары. Позже собственник узнал о произошедшем, а заодно и заслушал лекцию о профилактике пожарной безопасности, чтобы впредь избегать подобных неприятных сюрпризов.