Сергей Кравчук: «Мы должны думать об удобстве и комфорте хабаровчан»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход дорожных работ Фото: Администрация Хабаровска

Глава города Сергей Кравчук проинспектировал объекты, которые были включены в план проведения ремонтных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Первой остановкой мэра Хабаровска стала улица Фруктовая, жители которой регулярно обращались по поводу плохого состояния дорожного покрытия и отсутствия тротуаров. По поручению градоначальника объект был включен в перечень нацпроекта на 2023 год. Работы на участке от Фруктовой до Федоровского шоссе начались еще 15 апреля.

- План ремонта мы формируем, исходя из обращений жителей города. Это работа комплексная с обустройством дорожного покрытия, кюветов, тротуаров, освещения, - сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сейчас решена проблема с водоотведением. Подрядчик организовал водоток с улицы в протоку реки Березовой. Теперь дорога и частные домовладения не будут подвержены подтоплениям. Остальные работы ведутся в соответствии с графиком.

- Важно следить за соблюдением технологий проведения работ. Уважаемые жильцы, я прошу быть контролерами. Теперь ваша задача следить, чтобы сюда не заходили большегрузы, - прокомментировал Сергей Кравчук.

Также до 30 июня должны быть устроены дополнительные съезды к капитальным строениям собственников.

Вторым объектом стала дорога на Краснодарской. Ремонт на этом объекте будет разделен на два этапа: в 2023 году подрядчики отремонтируют участок от дома 102 Б до улицы Светлой. А уже в 2024 году администрация запланировала провести ремонт от Яровой и Конторной до выхода на федеральную трассу.

При этом мэр Хабаровска заметил недочет в проектной документации: сметой не предусмотрено устройство тротуаров для комфортного перемещения пешеходов.

- Мы должны в первую очередь думать об удобстве и комфорте хабаровчан. В срочном порядке необходимо принять меры, изыскать средства в муниципальном бюджете и сделать тротуар на всем протяжении дороги, - отметил Сергей Кравчук.