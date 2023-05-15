«Амурские волны» в Хабаровске пройдут с 22 по 28 мая Фото: Александра ШОПЕНКО

Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске пройдет в 11-й раз. Масштабный фестиваль военных оркестров будет идти неделю. За это время почти 650 музыкантов дадут красочные концерты и выступят на дне рождения города. Полная программа мероприятий «Амурских волн» в Хабаровске - в нашем материале.

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023: СПИСОК УЧАСТНИКОВ

«Амурские волны» в Хабаровске пройдут с 22 по 28 мая. Пока в фестивале заявлены только российские военные оркестры, которые нацелены подарить зрителям потрясающие выступления и незабываемые эмоции. В списке участников есть как старожилы «Амурских волн», так и новички.

Традиционно на «Амурских волнах» 2023 выступят столичные музыканты: Центральный военный оркестр Министерства обороны России и суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Хабаровск примет военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке России (Петропавловск-Камчатский), а также гостей из штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).

На фестивале «Амурские волны» в Хабаровске концерты дадут духовой оркестр Lena River Brass государственной филармонии Республики Саха (Якутия) и музыканты войск Национальной гвардии Восточного округа. Впервые участником станет коллектив штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону).

Фестиваль «Амурские волны» 2023 посетят оркестры из Улан-Удэ, Читы, Тюмени, Уссурийска, Хабаровска и Забайкалья. Последние выступят вместе с военнослужащими подразделений почетного караула.

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» В ХАБАРОВСКЕ: ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Расписание концертов «Амурских волн» 2023 в Хабаровске плотное. Оркестры будут выступать для зрителей каждый день. Запланированы сольные концерты, совместные масштабные представления, марш-парады и дефиле.

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023: РАСПИСАНИЕ НА 22 МАЯ

В этот день участники «Амурских волн» в Хабаровске дадут сольные концерты. Выступления пройдут на трех площадках в одно время: с 19:00 до 21:00.

- Городской дворец культуры (улица Ленина, 85)

I отделение: Оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток);

II отделение: Духовой оркестр Lena River Brass государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Галины Кривошапко.

- Дом офицеров Восточного военного округа (улица Шевченко, 16)

24 военный оркестр объединенного стратегического командования Южного военного округа (Ростов-на-Дону).

- Краевой дворец культуры и спорта «Русь» (улица Герцена, 2)

I отделение: Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова (Москва);

II отделение: Военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке РФ (Петропавловск-Камчатский).

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» В ХАБАРОВСКЕ: 23 МАЯ

17:00-18:00

Пресс-конференция руководителей военных оркестров - участников фестиваля.

Адрес: Дом офицеров Восточного военного округа (улица Шевченко, 16).

18:30-20:00

Всероссийская хоровая акция «Поющая площадь» - концерт ко Дню славянской письменности и культуры. Выступят оркестры-участники фестиваля.

Адрес: площадь набережной стадиона имени Ленина (перед колесом обозрения).

19:00-21:00

Сольный концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, солистов Москвы и Хабаровска.

Адрес: Хабаровский краевой академический музыкальный театр (улица Карла Маркса, 64).

ФЕСТИВАЛЬ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»: ПРОГРАММА НА 24 МАЯ

19:00-21:00

Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске.

Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023 В ХАБАРОВСКЕ: ЧТО БУДЕТ 25 МАЯ

10:30-13:00

Представление для военнослужащих срочной службы.

Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).

19:30-22:00

Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023.

Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).

ФЕСТИВАЛЬ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023: РАСПИСАНИЕ НА 26 МАЯ

15:00-17:00

Праздничный концерт, посвященный 165-й годовщине Хабаровска.

Адрес: спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» (улица Дикопольцева, 12).

19:30-22:00

Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023.

Адрес: спортивно-зрелищный комплекс «Ерофей Арена» (улица Морозова Павла Леонтьевича, 83).

ФЕСТИВАЛЬ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» В ХАБАРОВСКЕ: 27 МАЯ

14:30-15:00

Участие оркестров в арт-фестивале «Счастливый Хабаровск».

Адрес: улица Муравьева-Амурского.

19:00-21:30

Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023.

Адрес: Адрес: спортивно-зрелищный комплекс «Ерофей Арена» (улица Морозова Павла Леонтьевича, 83).

«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 2023: ПРОГРАММА НА 28 МАЯ

12:00-13:00

Посещение аллеи военных музыкантов.

Адрес: парковая зона Хабаровского краевого цирка.

12:00-13:00

Концертная программа оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске.

Адрес: парк «Динамо» (улица Карла Маркса).

16:00-17:00

Марш-парад оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023 в Хабаровске. Музыканты начнут движение от площади имени Ленина к Комсомольской площади.

Адрес: улица Муравьева-Амурского.

17:00-21:00

Концертные выступления оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске.

Адрес: Комсомольская площадь.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна