«Амурские волны» в Хабаровске пройдут с 22 по 28 мая
Фото: Александра ШОПЕНКО
Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске пройдет в 11-й раз. Масштабный фестиваль военных оркестров будет идти неделю. За это время почти 650 музыкантов дадут красочные концерты и выступят на дне рождения города. Полная программа мероприятий «Амурских волн» в Хабаровске - в нашем материале.
«Амурские волны» в Хабаровске пройдут с 22 по 28 мая. Пока в фестивале заявлены только российские военные оркестры, которые нацелены подарить зрителям потрясающие выступления и незабываемые эмоции. В списке участников есть как старожилы «Амурских волн», так и новички.
Традиционно на «Амурских волнах» 2023 выступят столичные музыканты: Центральный военный оркестр Министерства обороны России и суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Хабаровск примет военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке России (Петропавловск-Камчатский), а также гостей из штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).
На фестивале «Амурские волны» в Хабаровске концерты дадут духовой оркестр Lena River Brass государственной филармонии Республики Саха (Якутия) и музыканты войск Национальной гвардии Восточного округа. Впервые участником станет коллектив штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону).
Фестиваль «Амурские волны» 2023 посетят оркестры из Улан-Удэ, Читы, Тюмени, Уссурийска, Хабаровска и Забайкалья. Последние выступят вместе с военнослужащими подразделений почетного караула.
Расписание концертов «Амурских волн» 2023 в Хабаровске плотное. Оркестры будут выступать для зрителей каждый день. Запланированы сольные концерты, совместные масштабные представления, марш-парады и дефиле.
В этот день участники «Амурских волн» в Хабаровске дадут сольные концерты. Выступления пройдут на трех площадках в одно время: с 19:00 до 21:00.
- Городской дворец культуры (улица Ленина, 85)
I отделение: Оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток);
II отделение: Духовой оркестр Lena River Brass государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Галины Кривошапко.
- Дом офицеров Восточного военного округа (улица Шевченко, 16)
24 военный оркестр объединенного стратегического командования Южного военного округа (Ростов-на-Дону).
- Краевой дворец культуры и спорта «Русь» (улица Герцена, 2)
I отделение: Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова (Москва);
II отделение: Военный оркестр войск и сил на Северо-Востоке РФ (Петропавловск-Камчатский).
17:00-18:00
Пресс-конференция руководителей военных оркестров - участников фестиваля.
Адрес: Дом офицеров Восточного военного округа (улица Шевченко, 16).
18:30-20:00
Всероссийская хоровая акция «Поющая площадь» - концерт ко Дню славянской письменности и культуры. Выступят оркестры-участники фестиваля.
Адрес: площадь набережной стадиона имени Ленина (перед колесом обозрения).
19:00-21:00
Сольный концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, солистов Москвы и Хабаровска.
Адрес: Хабаровский краевой академический музыкальный театр (улица Карла Маркса, 64).
19:00-21:00
Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске.
Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).
10:30-13:00
Представление для военнослужащих срочной службы.
Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).
19:30-22:00
Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023.
Адрес: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским кафедральным собором).
15:00-17:00
Праздничный концерт, посвященный 165-й годовщине Хабаровска.
Адрес: спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» (улица Дикопольцева, 12).
19:30-22:00
Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023.
Адрес: спортивно-зрелищный комплекс «Ерофей Арена» (улица Морозова Павла Леонтьевича, 83).
14:30-15:00
Участие оркестров в арт-фестивале «Счастливый Хабаровск».
Адрес: улица Муравьева-Амурского.
19:00-21:30
Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023.
Адрес: Адрес: спортивно-зрелищный комплекс «Ерофей Арена» (улица Морозова Павла Леонтьевича, 83).
12:00-13:00
Посещение аллеи военных музыкантов.
Адрес: парковая зона Хабаровского краевого цирка.
12:00-13:00
Концертная программа оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске.
Адрес: парк «Динамо» (улица Карла Маркса).
16:00-17:00
Марш-парад оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» 2023 в Хабаровске. Музыканты начнут движение от площади имени Ленина к Комсомольской площади.
Адрес: улица Муравьева-Амурского.
17:00-21:00
Концертные выступления оркестров-участников фестиваля «Амурские волны» в Хабаровске.
Адрес: Комсомольская площадь.
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