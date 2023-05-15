Десятилетие науки и технологий: чем занимаются ученые Хабаровска Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

В Хабаровском крае работает сразу несколько крупных вузов. Тихоокеанский государственный университет входит в их число и считается кузницей кадров. Большая работа проводится и в научном направлении.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В НАУКЕ

Важными и перспективными направлениями науки в университете являются автоматика и системотехника, материаловедение. Например, в вузе есть кафедра «Автоматика и системотехника», где ежедневно создаются алгоритмы, которые широко используются в производстве.

Евгений Шеленок, доцент кафедры «Автоматика и системотехника», доктор технических наук Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

- Мои разработки могут быть применены для управления любыми системами, которые предполагают регулирование процессов различных устройств, применяемых на производстве. Например, если устройство должно производить большое количество однотипных изделий, то я могу предложить алгоритмы, которые помогут перемещать режущий инструмент, чтобы задать определенную форму предмету и поддерживать его на протяжении всего производства, - рассказал Евгений Шеленок, доцент кафедры «Автоматика и системотехника», доктор технических наук.

Сейчас Евгений Шеленок руководит грантом Российского научного фонда. Совместно с коллективом кафедры он разрабатывает алгоритмы, способствующие повышению эффективности работы периодических систем управления. В реализации этого проекта активно участвуют молодые специалисты - магистранты ТОГУ и Амурского государственного университета.

Ученый рассказывает, что в современной экономической и политической ситуации растет спрос на импортозамещение, на модернизацию технологических линий.

- В скором времени будем разрабатывать свое оборудование, начинять его аппаратной и программной частью. Тут-то мы на первое место и выйдем, наконец-то.

ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ, ПОШЕЛ ЗА ВТОРЫМ

Также значимым научным направлением является материаловедение.

Михаил Ермаков, доцент кафедры «Литейное производство и технология металлов», кандидат технических наук Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

- Кафедра занимается исследованием материалов, сплавов, различных покрытий, это такое совестное материаловедение, литейное производство и частично технология материалов, - рассказывает Михаил Ермаков, доцент кафедры «Литейное производство и технология металлов», кандидат технических наук.

Ведь все, что нас с вами окружает - металл, пластик, керамика, резина - является предметом изучения материаловедения. Рассказывая о том, на какие материалы сегодня есть спрос, ученый отвечает: «Это легкие материалы, поэтому научные сотрудники кафедры занимаются улучшением качества алюминиевых сплавов и разработкой различных добавок к ним».

Сегодня наука увлекает не только старшее поколение, но и вчерашних студентов. Многие бывшие студенты остаются на кафедре, чтобы дальше заниматься наукой, но только уже на более серьезном уровне.

Например, Екатерина Дорошенко - молодой ученый кафедры «Литейное производство и технология металлов». Сейчас круг ее научных интересов составляет - разработка способа обогащения касситеритового концертанта, которая поможет улучшить качество экологии и жизни хабаровчан в целом.