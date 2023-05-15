Прогноз в Хабаровске как всегда готовит неприятные сюрпризы Фото: Олег ЗОЛОТО

Прогноз в Хабаровске, как всегда, предвещает неприятные сюрпризы. Жителей города ждет две смены погоды: дождь, солнце и затем снова осадки. Такие качели будут всю ближайшую неделю. Подробнее о погоде в Хабаровске - в нашем материале.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

В начале рабочей семидневки погода в Хабаровске (и в регионе в целом) будет неустойчивой. В ночь с 15 на 16 мая с большой вероятностью на краевую столицу обрушится дождь. Осадки, по прогнозу в Хабаровске, сохранятся 16 и 17 числа. Распогодится в городе только к концу среды.

- При дожде температурный фон будет немного пониже. В основном ночью ожидается около +6 +8 градусов. Днем столбики термометров покажут +17 +20 градусов, - прокомментировала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Юлия Зайцева, ведущий синоптик Хабаровского гидрометеоцентра.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 15-19 МАЯ

После двухдневных осадков жары в краевой столице синоптики не ждут. Прогноз в Хабаровске говорит о том, что днем воздух прогреется до +20 градусов. Теплее будет разве что в южных районах региона - здесь столбики термометров могут подняться до +25 градусов.

Ближе к выходным погода в Хабаровске снова начнет портиться. В субботу и воскресенье (20-21 мая) в краевой столице возможны кратковременные дожди. Прогноз в Хабаровске еще будет уточняться.

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