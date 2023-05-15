Сергей Кравчук: «Мы сохраняем память о героизме наших предков»

Мэр города Сергей Кравчук принял участие в мероприятии не только словом, но и делом Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице прошла ежегодная международная акция «Сад памяти». 300 деревьев были высажены на участке школы №85. Мэр города Сергей Кравчук принял участие в мероприятии не только словом, но и делом.

- Цель этой акции - высадить 27 миллионов деревьев по всему миру в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Мы победили фашизм в 1945 году и память об этом будет жить в веках. Особо хочу поблагодарить ветеранов, которые сегодня принимают участие в акции вместе с подрастающим поколением. Вместе мы делаем наш город лучше, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Во время торжественной части участники почтили минутой молчания память всех хабаровчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В акции «Сад памяти» в Индустриальном районе приняли участие не только представители администрации, ветераны и школьники, но и зарубежные гости - экологи из Ирака.

Представитель делегации Мохаммед Ихсан Амин Аллиакиб поблагодарил мэра Хабаровска за приглашение и поделился впечатлениями о регионе.

- Очень импонирует то, что мэр города и краевые министры выходят и высаживают целые аллеи деревьев вместе с жителями. По возвращении в Ирак мы обязательно расскажем о том, какой Хабаровск комфортный и зеленый город, и какие добрые в нем живут люди, - заявил эколог из Ирака.

После высадки деревьев глава города пообщался с ветеранами и дал напутствие ученикам школы №85, чтобы они заботились и ухаживали за саженцами. Сергей Кравчук отметил, что будущие деревья символизируют собой этот «Сад памяти».