Экстренная эвакуация: в Хабаровском районе вспыхнул трехэтажный жилой дом

Огонь сильно повредил крышу здания в Тополево Фото: Прокуратура Хабаровского края

В селе Тополево Хабаровского района произошел крупный пожар. Как сообщили редакции в единой дежурно-диспетчерской службе района, полыхает жилой дом в квартале Крылатском, 2. Пожар начался в квартире №18 около 13:00 16 мая, после возгорания пламя пошло дальше и полностью охватило крышу жилого дома.

- Службы незамедлительно убыли по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что горит крыша здания. Проводится эвакуация людей, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всех жителей экстренно эвакуировали из горящего дома, на месте прямо сейчас работают пожарные расчеты. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал, во время разведки людей внутри помещения не обнаружено.

Людей экстренно эвакуировали Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Эвакуация завершена, площадь возгорания уточняется. Квартиры проверены, пострадавших не обнаружено, - сообщили в ЕДДС Хабаровского муниципального района.

В связи с происшествием прокуратура Хабаровского края начала проверку. Прокуратура Хабаровского района контролирует работу по ликвидации пожара, причины возгорания пока выясняются.

Сейчас все силы брошены на тушение огня. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за обстановкой в Тополево.