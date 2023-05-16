Платон мне друг, но приставы стучатся: хабаровчанка погасила долги с помощью украденного у подруги телефона

Завладев телефоном, подруга быстро перевела на свой счет все имевшиеся средства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчанка стала жертвой доверительных отношений с бывшей коллегой по работе, не подумав о безопасности и засветив данные своего мобильного приложения. После веселого вечера женщина недосчиталась 304 тысяч рублей на счету.

Феномен дружбы кажется понятным всем явлением, но в то же время все понимают его по-разному. Как известно из песни: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Строчка особенно верна, когда друг даже не подозревает о том, что он уже помог, отдав для решения проблем сотни тысяч рублей. А вот когда он об этом узнает, то в такую дружбу приходится вмешиваться полиции.

Так и были подорваны доверительные отношения между двумя хабаровчанками - бывшими коллегами по работе. Подруги весело проводили вечер в компании друзей, распивая алкогольные напитки. Позже вечеринка начала затухать, и девушки, направляясь домой, заглянули в продуктовый магазин, где потерпевшая оплатила покупки с помощью мобильного приложения.

Однако весь процесс ввода графического ключа телефона и пароля от приложения случайно или не совсем попался на глаза подруге, которая запомнила все узоры и цифры. Алкоголь проникал в кровь все сильнее, а сохранять бдительность становилось все сложнее. Поэтому потерпевшая, находясь с мнимой подругой, не уследила за своим мобильным телефоном, который к концу вечера оказался в руках 26-летней злоумышленницы, сообразившей, как, имея полный доступ к финансам бывшей коллеги, можно разом решить все свои финансовые проблемы.

- У задержанной изначально был мотив для похищения средств - погашение долговых обязательств. Были большие долги, по исполнительному листу суда все карты задержанной были заблокированы. А при любом поступлении денежных средств они автоматически списывались в счет погашения долга. Она это знала и поэтому решила совершить хищение, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Добравшись до дома, похитительница перевела со счета ничего не подозревающей приятельницы 304 тысячи рублей, из которых 207 тысяч моментально отправились к приставам.

Когда потерпевшая поняла, что домой вернулась без телефона, девушка принялась за поиски гаджета и, что логично, обратилась за помощью к подруге, которую она видела последней. У похитительницы не было времени и возможностей проворачивать хитроумные аферы, поэтому она не стала ничего скрывать и рассказала, что забрала телефон, чтобы перевести деньги. Шокированная потерпевшая получила обратно телефон и остаток от похищенного в виде 90 тысяч рублей. Однако такое решение проблемы не привело к мировой, и девушка обратилась в полицию, которая провела оперативное задержание.

Ранее задержанная не имела абсолютно никаких проблем с законом, однако теперь по статье «Кража» ее может ожидать лишение свободы на срок до шести лет.