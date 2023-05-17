Сергей Кравчук: «Высокие результаты реализации программ - это совместная работа с жителями»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил объекты в Кировском районе Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник начал рабочую поездку по Кировскому района Хабаровска с посещения муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети», работники которого вносят хоть и невидимый, но очень важный вклад в жизнь города. В этом году предприятие празднует 52-летие.

- «Тепловые сети» насчитывают 524 человека. Ваша работа очень значима для жителей Хабаровска. Вы круглосуточно работаете над тем, чтобы зимой в батареях было отопление, а в летний период времени - горячая вода в кранах. Говорю вам за это огромное спасибо, - заявил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также Сергей Кравчук наградил сотрудников за большой вклад в развитие энергетической отрасли.

Следующей точкой маршрута стала остановка речного транспорта «Дальдизель». Глава города поручил отремонтировать спуск к остановке, которая пользуется популярностью у хабаровских дачников. Дорога в переулке Сормовский имеет значительный уклон - порядка 30 процентов. Во время дождей ее постоянно размывает из-за отсутствия ливневой канализации.

- Участок переулка Сормовского от Тихоокеанской уже ремонтируется по национальной программе «Безопасные качественные дороги». Часть спуска также будет приводиться в порядок по федеральной программе в будущем. Для начала работ необходимо проработать все нюансы реконструкции, подготовить сметы с учетом ливневых лотков. В этом году будет произведен текущий ямочный ремонт, который позволит дачникам эксплуатировать спуск, - поделился планами мэр Хабаровска.

В рамках объезда был проверен двор, который построили по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Жители домов 117, 119 и 121 по Фрунзе высоко оценили качество покрытия и установленные объекты для детей.

Мэр Хабаровска обратил особое внимание на озеленение дворовой территории. Так, управляющей компании поручили избавиться от сухостоя, который может представлять опасность для отдыхающих, и высадить новые саженцы деревьев.

Заключительной точкой объезда стал перекресток Джамбула-Советская. Этот участок считается опасным у водителей из-за отсутствия светофоров. В часы пик на этом пересечении проходит плотный поток автомобилей, которым приходится пересекать трамвайные пути.

- По просьбам жителей мы установим на этом перекрестке светофор. Он будет отрегулирован так, чтобы было удобно и автомобилистам, и пешеходам. Работы должны завершиться до 1 августа, - отметил Сергей Кравчук.

Кроме того, глава города поставил задачу главе Кировского района проследить за реализацией строительства и благоустройства трамвайной остановки, которая находится в непосредственной близости от перекрестка.

- Необходимо убрать неправомерно размещенный киоск и заменить устаревшие опоры электропередач, - отметил мэр Хабаровска.

На месте киоска появится современный остановочный комплекс с навесом, благодаря которому жители города смогут ждать трамваи в комфортных условиях даже в непогоду. Сейчас объект выходит на финишную прямую своей реализации. Рабочие выполняют благоустройство территории.