В каждой школе города состоятся свои торжественные мероприятия Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Уже совсем скоро выпускники школ города Хабаровска с волнением будут готовиться к важному событию - последнему звонку. В этом году мероприятия состоятся отдельно в каждом образовательном учреждении, общегородского мероприятия, посвященного последнему звонку, не планируется. Рассказываем, как в 2023 году в школах Хабаровска пройдет праздник.

Следуя традициям

Представительницы прекрасного пола традиционно наденут черную форму с белыми фартуками, на волосах завяжут красивые банты, а парни облачатся в строгие представительные костюмы.

Абсолютно в каждой школе выпускников будут провожать в торжественной обстановке, кое-где одиннадцатиклассники станцуют красивый вальс, прочитают стихи, споют песни и поблагодарят своих родных учителей за неоценимый вклад в их воспитание и обучение.

Уже после торжественной части и последнего звона колокольчика у выпускников пройдут классные часы, в школах организуют чаепития, а к вечеру, возможно, и дискотеки.

Последний звонок в Хабаровске в 2023 году

В этом году в краевой столице последний звонок пройдет раньше, чем в прошлом, и будет идти два дня. По информации администрации Хабаровска, праздник для выпускников девятых классов состоится 22 мая, а для выпускников 11-х классов - 23 мая.

- Эти даты были выбраны с учетом расписания экзаменов. Мы всегда смотрим, чтобы у ребят было минимум два-три дня после последнего звонка для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, - говорит Алексей Соболев, начальник отдела управления образования администрации Хабаровска.

Уже после праздника в течение месяца ученики будут сдавать выпускные экзамены, а 23 июня в городе пройдет общий выпускной.