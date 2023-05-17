Здоровье, красота и стиль!

Фото: предоставлено КП

Вся продукция от ZEPTER дарит возможность каждый день жить здорово! Полный спектр лучших решений для поддержания здоровья, красоты и активности на долгие годы!

Здоровое приготовление пищи - это то, с чего начинала наша компания более 35 лет назад, а сегодня это более 80 миллионов довольных пользователей в 60 странах мира!

Превосходный металл 316L от ZEPTER:

- равномерно распределяет тепло;

- пища не пригорает;

- полностью устойчив к коррозии;

- не меняет цвет;

- непористый и не сохраняет запахи пищи;

- простой в использовании и уходе;

- не разрушается, более устойчив к физическим и химическим воздействиям;

- экологичен;

- нейтрален и не вызывает аллергии;

- гарантия 30 лет;

- современный дизайн и технологии.

Фото: предоставлено КП

Конструкция и дизайн посуды позволяют готовить при низких температурах с максимальным сохранением питательной ценности продуктов, без использования масел, жиров и воды!

Посуда ZEPTER сохранит Ваше здоровье, время и деньги!

«Биоптрон» - безопасная, эффективная и экономичная терапия для всех, везде и в любое время! Природная терапия, сакральные знания древних и высочайшие технологии делают этот прибор лучшим для профилактики и лечения. Сертифицированная медицинская технология без выявленных побочных эффектов и рисков передозировки. Широко используется специалистами в области педиатрии, неонатологии, косметологии, в санаторно-курортном лечении и реабилитации, а также в домашних условиях.

Очки ZEPTER Hyperlight - запатентованная швейцарская технология не только для защиты ваших глаз от всех источников света в помещении и на улице! Лучше видишь - лучше себя чувствуешь, лучше думаешь, лучше живешь!

Системы очистки воздуха и воды сделают ваш дом оазисом для комфортного проживания. Сервисное обслуживание и длительный срок использования. Расширенная гарантия подтверждают нашу уверенность в высоком качестве продукции.

Даже сон может быть умным с системой сна от ZEPTER - латексный сердечник с семью зонами поддержки тела и медицинский текстиль, снимающий боль - что может быть лучше! Принимайте сеансы физиотерапии во сне, друзья!

Компания ZEPTER готова предоставить высокое качество продукции для вашей долгой, здоровой и счастливой жизни! Мы рады пригласить вас на мастер-классы, где вы сможете протестировать приборы и попробовать пищу, приготовленную по правилам ZEPTER!

Более 100 тысяч профессиональных консультантов по всему миру изменили свою жизнь и жизни миллионов людей на планете к лучшему! Стань частью миссии ZEPTER «Живите лучше = живите дольше!», присоединяйтесь к команде победителей, пройдите бесплатное обучение и получите служебный автомобиль! ZEPTER сделает ваши мечты реальностью!

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