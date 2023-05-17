Сергей Кравчук: «Наша задача проста - обеспечить хорошую работу социальной сферы»

Сергей Кравчук выступил на открытии форума Фото: Администрация Хабаровска

Социальный форум «Хабаровск - город, где хочется жить!» будет проходить в краевой столице на протяжении двух дней. Мероприятие позволяет познакомиться с деятельностью учреждений социальной сферы и некоммерческих организаций.

Форум собрал на своей площадке более 600 активных горожан. Также в мероприятии принимают участие делегаты из других регионов: Бурятии, Белгорода, Краснодара, Псковской области, Санкт-Петербурга и ЕАО.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выступил на пленарном заседании в ходе открытия форума. Глава города отметил, что бюджет города является социально ориентированным. Более 60 процентов расходов, а сегодня это свыше 12 миллиардов рублей, направляется на социальную сферу.

- Ориентиром для городской экономики является человек. Поэтому главной нашей задачей является обеспечить хорошую работу социальной сферы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также в ходе заседания градоначальник анонсировал меры в преддверии 165-летия Хабаровска. Одной из них стала дополнительная мера адресной поддержки семьям мобилизованных. На приобретение путевок детям в загородные оздоровительные лагеря родители получат 10 тысяч рублей.

Кроме того, для продолжения вектора развития социальной инфраструктуры администрация города передаст помещение на Покуса, 52 в поселке имени Горького для организации центра работы с населением.

Гости мероприятия поддержали решения мэра. В течение двух дней участники будут иметь возможность предложить перспективные социальные практики, выявить новые подходы и поделиться опытом.