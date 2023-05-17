Новую школу на 800 мест построят в Хабаровском крае

Концессионное соглашение с компанией «ПроШкола» подписал заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов. Фото: Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Исключительно собственными силами трудно разобраться с проблемами такого большого региона, как Хабаровский край. Понимая сложившееся положение дел, губернатор Михаил Дегтярев организовал системную работу с федеральными властями - правительством, государственными корпорациями и институтами развития. В край снова потекли деньги, необходимые для благоустройства общественных пространств и развития социально-культурной сферы.

Большим подспорьем является участие региона в национальных проектах. Так, в рамках нацпроекта «Образование» в крае появится еще одна школа на 800 мест. Строительство нового образовательного учреждения пройдет в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района.

Возведением школы на территории Хабаровского края займется компания «ПроШкола» на условиях концессионного соглашения, заключенного с краевым правительством. Концессионер уже успел зарекомендовать себя в ходе работы на других подобных объектах.

Соглашение с руководством компании в Москве подписал заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов. Результатом сотрудничества должно стать появление в течение нескольких лет 5400 новых мест для школьников, с помощью чего вторая смена впоследствии сократится вдвое.

Как отметил сам зампред краевого правительства, предстоящие масштабы строительства для достижения поставленных задач являются беспрецедентными.

- В рамках заключенных соглашений в Хабаровске уже возводятся две школы - в микрорайоне «Строитель» и на улице Демьяна Бедного. Работы на площадках идут по графику, а в апреле было заключено концессионное соглашение на строительство самой большой школы в Хабаровске на 2100 мест в микрорайоне «Ореховая сопка». Строительство объекта также планируется с привлечением федерального капитального гранта от Министерства просвещения Российской Федерации. И вот сегодня новое соглашение заключено на строительство школы в поселке Чегдомын, - рассказал Евгений Никонов.

Согласно графикам, все заявленные в концессиях образовательные объекты планируются к сдаче до 2025 года. Полностью ход реализации данных проектов сопровождается Центром государственно-частного партнерства, сформированным по распоряжению губернатора Михаила Дегтярева.