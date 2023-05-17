Оборонно-промышленные предприятия Хабаровского края готовы к наращиванию мощностей для нужд государства

Предприятия ОПК планируют расширение при содействии Совета Федерации. Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Мощности ведущих оборонно-промышленных предприятий страны, базирующихся в Комсомольске-на-Амуре, осмотрели представители Совета Федерации во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым в ходе работы в Хабаровском крае. Вместе с представителями из федерального центра ход исполнения контрактов на Амурском судостроительном заводе, а также на «КнААЗ имени Гагарина» проинспектировал первый вице-губернатор края Александр Никитин.

Предприятия обеспечены заказами до 2028 года. В цехах авиационного завода собираются ведущие на сегодня представители военной авиации Су-35 с его модификацией С-35С и Су-57. Кроме того, здесь же производятся составные части гражданских самолетов Суперджет-100. Заводчане смогли пообщаться с председателем комитета по обороне, после чего отличившиеся сотрудники удостоились отдельных наград.

- Комсомольский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина делает лучшие в мире самолеты, в первую очередь для Вооруженных сил России, что мы смогли увидеть сегодня своими глазами. Честь, хвала и огромная благодарность коллективу за доблестный труд, - заявил Виктор Бондарев.

Масштабный заказ на поставку авиационной техники КнААЗ получил от Минобороны РФ в 2020 году. Согласно условиям контракта, в распоряжение ведомства будут поступать сверхманевренные истребители поколения «4++» Су-35С и СУ-57. Очередная партия была передана заводом в декабре 2022 года.

Далее делегация отправилась на Амурский судостроительный завод, где ведется работа по изготовлению малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Гости изнутри осмотрели корпус одного из судов. На очереди - заказы на изготовление корветов серии 20380 и 20385. С 2017 года в Тихоокеанский флот поступили уже три корвета и неатомная подводная лодка от Амурского судостроительного завода. В настоящее время на стапелях в разной степени готовности пребывают пять кораблей проекта 20385, а в июне будет заложен последний. Завод занимается исполнением не только военных, но и гражданских контрактов, изготавливая паромы и аварийно-спасательные судна.

- Наши заводы вносят весомый вклад в повышение обороноспособности страны. Они готовы и к наращиванию мощностей, и к расширению производства для нужд государства. В этом нам необходима поддержка, и Совет Федерации пообещал оказать необходимое содействие, - подчеркнул Александр Никитин.

В завершение встречи сотрудники судостроительного завода также были награждены представителями делегации.