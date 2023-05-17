Берег устлан мертвой рыбой: в Амурском районе обнаружили кучи трупов карасей и леща

Жители Амурского района боятся повторения прошлогоднего сценария Фото: телеграм-канал партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

Жители Амурского района бьют в набат - на побережье реки Амур, у протоки Сий, лежат кучи мертвой рыбы. По неизвестным причинам массовый мор коснулся именно карася и леща, находят люди и трупы толстолобика. Утром 17 мая Андрей Дьячков, депутат сельского поселения Ачан Амурского района, зафиксировал на видео масштабы катастрофы. На кадрах видно, что береговая линия практически полностью скрыта под трупами рыб, а причин массового мора никто пока не знает.

- Находимся мы на реке Амур, протока Сий, и посмотрите, происходит неизвестный мор рыбы. Ужасающая ситуация, не передать словами. Сегодня 17 мая 2023 года, огромные кучи дохлого карася. Попадаются экземпляры леща, толстолобика. Посмотрите, что происходит, как рыба может так дохнуть, лед уже давно прошел? И так происходит практически по всему берегу, - говорит депутат.

Как выяснилось, подобное происходит в этом районе не впервые, аналогичная ситуация случалась и в прошлом году, но масштабы были более глобальные, а картина - страшнее. Рыбу здесь находили изуродованной, на трупах были язвы и странные белые пятна. Предварительной причиной массового мора назвали инфекцию аэромоноз или псевдомоноз. Такая болезнь вполне характерна для рыб Амура. Но не исключали ученые и техногенный фактор - вода была загрязнена.

На этот раз белых пятен и язв на рыбе не видно, однако картина вполне может измениться, и вероятно, тревогу забили раньше, чем в прошлом году. Тем не менее вести о произошедшем дошли до центра Хабаровского края. За дело уже взялись экологи, ученые, профильные ведомства и министерства.

Мертвыми находят карасей. леща и толстолобика Фото: телеграм-канал партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

- Едем туда завтра, этот вопрос нужно исследовать, подходить серьезно, определять причины. Сейчас пока рано говорить о том, что происходит, рано делать выводы, но ситуация тревожная и требует внимания. Поедем разбираться, подключаем ученых, профильные органы, прокуратуру, минприроды, - говорит редакции «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

В ситуации будут разбираться, как и в прошлом году, к делу подключили Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера. Представители собирают информацию, фиксируют случаи и присылают в общество охраны природы. Сейчас ситуация требует незамедлительного вмешательства, детального анализа.

- Сейчас главное четко определить причину. Если это возбудитель, то понять, по какой причине это происходит второй год подряд. Здесь, конечно, должна поработать наука, специалисты, необходимо провести мониторинг, в том числе качества воды, чтобы исключить попадание в воду каких-то загрязняющих веществ, - продолжает эколог.

Эколог отметил - загрязнение реки вряд ли могло стать причиной мора рыб, потому что Амур большой, у него огромная разбавляемость, и чтобы вызвать массовую гибель, необходима гигантская концентрация вредных веществ. Поэтому причину будут выяснять, пока все ведомства работают в штатном режиме, на одном из мест будет отобрана проба воды и изъяты туши мертвой рыбы, а затем все это передадут на исследование. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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