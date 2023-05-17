«Каждый должен уметь защищать Родину»: Юрий Трутнев рассказал о назначении Центра военно-спортивной подготовки в Хабаровске

В Хабаровске открылся один из 12 Центров развития военно-спортивной подготовки Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровске открылся один из 12 Центров развития военно-спортивной подготовки. Первыми курсантами стали около 300 человек. Центр осмотрел дальневосточный полпред Юрий Трутнев и встретился с инструкторами.

- Мы исходим из того, что каждый человек должен уметь защищать Родину. Сегодня мы видим, что это нужно делать прямо сейчас. Потому что именно сейчас наши ребята воюют, защищают Родину. Мы должны сделать так, чтобы все, кто в тылу, были готовы. Поэтому мы организуем работу учебных центров, - сказал Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Здесь обучат основам тактической медицины Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Обучение в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи будут проходить подростки в возрасте 14-18 лет. Курс идет в три этапа, каждый - по три месяца плюс летний лагерь.

- Мы будем работать по двум категориям курсантов: те, кто принял решение выбрать военную службу. Будем помогать их готовить, с Министерством обороны договорились. Вторая категория - это те ребята, которые заканчивают школу и должны обладать хотя бы первичными навыками военной подготовки, - добавил Юрий Трутнев.

В Центре научат управлять БПЛА Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Подростки изучат тактическую медицину, стрельбу из оружия, управление беспилотными летательными аппаратами и многое другое. Курсантам расскажут о военной экипировке и научат отличать, в каких ситуациях какой вид обмундирования необходим. Инструкторами центра стали люди с боевым опытом и прошедшие подготовку в Российском университете спецназа.

- Из центра могут отчислить, например, за поведение. Курсанты будут сдавать и экзамены, и зачеты, и если он не тянет, то мы лучше возьмем того человека, который этого хочет. Нам не нужны те, кто приходит, потому что папа сказал, - прокомментировал Даниил Мартынов, советник министра МЧС - член наблюдательного совета центров.

Курсантов научат обращаться с оружием Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Руководство центра также подготовило программу для взрослых, которые хотят обучиться основам военной подготовки. Еще одно направление - углубленное изучение отдельных дисциплин, например, тактической медицины.

В Хабаровске Центр военно-спортивной подготовки открылся на базе Краевого дворца единоборств. По окончании обучения курсанты получат дипломы, сертификаты и помощь в поступлении в военные вузы России любой структуры.

Детям расскажут о видах экипировки и ее назначении Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

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