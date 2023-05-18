Без возможности жениться: жители поселка в Хабаровском крае остались без ЗАГСа

Чтобы зарегистрировать брак, жителям нужно ехать за много километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ситы в Хабаровском крае серьезно встревожены - в поселке закрыли единственный ЗАГС, и теперь, чтобы зарегистрировать брак, получить свидетельство на новорожденного ребенка или решить вопросы, связанные с документами об умерших людях, нужно ехать за 50 километров, при том, что общественный транспорт туда практически не ходит. После многочисленных жалоб и заявлений сельчане решили обратиться напрямую к президенту страны Владимиру Путину.

В письме к президенту жительница села просит вернуть ЗАГС, ссылаясь на то, что работа этого органа в населенном пункте является жизненно важным вопросом.

- По месту жительства ранее мы имели возможность получать справки и дубликаты свидетельств, а данные документы и ранее, и сейчас являются востребованными населением, - пишет жительница поселка.

Закрыли ЗАГС в поселке согласно закону Хабаровского края №364 от 26.12.202 «О нецелесообразности исполнения полномочий по ГРАГС администрацией Ситинского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края». Однако жители считают, что это связано с выявленными нарушениями в работе органа.

Как отметил Сергей Безденежных, сенатор РФ, представитель от законодательной думы Хабаровского края, ЗАГС в Сите не требовал больших бюджетных затрат. Финансирование, выделяемое правительством региона, было небольшим, около 30-50 тысяч рублей в год.

- Теперь жителям Ситы с населением 1 тысяча 309 человек для оформления документов в случае похорон, свадьбы или рождения ребенка, приходится ехать за 50 километров в районный центр. И это практически при отсутствии общественного транспорта, - говорит сенатор.

В заключение своего письма жительница Ситы попросила президента разобраться в сложившейся ситуации и вернуть орган в поселок, аргументируя это тем, что жителям эти услуги очень нужны, а принятый закон подрывает семейные ценности, институт семьи и доверие к органам власти.

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