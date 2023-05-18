Делегация Хабаровского края выступит на Российской креативной неделе во Владивостоке с 25 по 27 мая

Более 200 спикеров выступят для участников из 11 субъектов страны. Фото: fareast.creativityweek.ru

Творческие люди со всего Дальнего Востока соберутся во Владивостоке для разработки новых интересных решений, которые в дальнейшем помогут в создании уникальных продуктов культуры, в рамках «Российской креативной недели - Дальний Восток». Мероприятие, призванное объединить креативные индустрии ДФО, пройдет с 25 по 27 мая.

Всего за три дня на форуме выступят более 200 спикеров, послушать которых из 11 субъектов страны приедут более 3,5 тысячи человек, работающих в 16 креативных индустриях.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, культурный код Дальнего Востока объединяет в себе силу, традиции, пространства и природу, поэтому есть все возможности становиться сильнее и изобретательнее.

- Мы приветствуем проведение Дальневосточной креативной недели как возможности собрать вместе сильных и творческих людей со всего ДФО, а также вместе вырабатывать новые интересные творческие решения, как создание уникальных продуктов культуры, способных занять достойное место в России и во всем мире, - заявил Алексей Чекунков.

Мероприятия охватят различные площадки города, включая зону кинотеатра «Океан». Красными линиями в течение всего форума пройдут темы креативного предпринимательства, туризма и развития территорий.

Хабаровский край будет представлен на форуме самыми разными направлениями креативной индустрии. Это мультипликаторы, дизайнеры, мастера видеопроизводства, музыкальные и театральные деятели культуры. О своем участии уже сообщили анимационная студия «Мечталет», школа «ДВиж’ОК», Хабаровский музей имени Гродекова и краевые театры.

Гродековский музей отправится во Владивосток со своим проектом «Окаменелости: Дальневосточная экспедиция», который познакомит зрителей сразу с палеонтологией и геологией.

- Передвижная экспозиция собрана из фондов нашего музея и частично из частных коллекций дальневосточных палеонтологов и геологов. Благодаря этому дети могут не только посмотреть экспонаты, но и многие из них взять в руки, рассмотреть под микроскопом. Также для проекта художниками были изготовлены специальные макеты, а командой проекта подготовлены практические занятия для участников просветительского мероприятия, - пояснила Светлана Вавилина, заведующая культурно-образовательным центром Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году регистрация завершится 27 мая.