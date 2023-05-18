Больше запретов - больше желание: как в Хабаровске борются с правонарушителями в сфере рекламы табака

Помните: курение убивает Фото: Оксана ЗУЙКО

Парение вейпов, подов и других систем нагревания табака уже прочно вошло в моду у современной молодежи, а в выходной день возле торговых центров без труда можно встретить кучку подростков, которые с периодичностью в несколько секунд выпускают изо рта клубы дыма. Немаловажную роль в популяризации курения среди подрастающего поколения играет реклама, которая сегодня размещается не только на киосках, но и на внушительных билбордах и автомобилях. И Хабаровск - не исключение. О борьбе с рекламой табачной продукции «КП» - Хабаровск» рассказали в Хабаровском УФАС.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЗАКОН

До июля 2020 года существовал прямой запрет на рекламу табака, который потом обогатился еще одной формулировкой, позволившей учесть не только сигареты, но и «курительные принадлежности, в том числе трубки, сигаретные бумаги, зажигалки, а также устройства для потребления никотинсодержащей продукции, кальяны».

Отдельный штраф за рекламу табака для ИП составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 600 тысяч рублей. При этом за рекламу отвечают как рекламодатель, так и рекламопроизводитель, рекламораспространитель.

Но проблема пошла значительно дальше запретов рекламы. 11 апреля 2023 года Госдума приняла закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов и любых жидкостей, в том числе безникотиновых, некоторых веществ в жидкостях, которые могут повышать привлекательность курения и усиливать зависимость. Кроме того, вводится запрет на демонстрацию вейп-продукции на витринах магазинов, а также скидок на ее продажу.

НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ, ПРОСТО БИЗНЕС

В последнее время киоски и ларьки по продаже табака в Хабаровске растут как грибы: на автобусных остановках, на относительно близком расстоянии от учебных заведений и школ. Но владельцы точек не собираются ограничиваться надписью «Табак» на павильоне - бизнес есть бизнес, и без продвижения своего продукта на рынке выжить проблематично. Отсюда и появляется эффективная, но ненадлежащая реклама.

Один из популярных методов привлечения внимания к табачным магазинам в Хабаровске - различные скидки и акции, которые зачастую направлены на студентов или в целом на всех жителей города по случаю открытия. Фасады торговых точек пестрят яркими названиями конкретных брендов и товарных знаков с должным уровнем иллюстративности. Все это противоречит закону, но активно работает на аудиторию 15-25 лет, которая падка на возможность сэкономить и в силу возраста считает курение крутым и брутальным занятием.

Штрафы за нарушение запрета рекламы табачной продукции достаточно высокие, но парадокс в том, что предприниматели за пару часов работы павильона смогут покрыть предъявленную сумму, а эффект, который произвела и производит реклама, пока дело рассматривается, уже сработал и приносит деньги. В свою очередь, субъекты малого и среднего предпринимательства отделываются лишь предупреждением, если правонарушение совершено впервые.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Надзором за ненадлежащей рекламой занимается Хабаровское УФАС России: проверяет ее на соответствие закону, оценивает содержание и выносит решение, в котором признает корректной или предписывает удалить в определенный срок, иногда и сразу штрафует.

Теперь специалисты УФАС сами проверяют, кто размещает недобросовестную рекламу Фото: Данил ЗАЛЮБОВСКИЙ

- За 2023 год возбуждено четыре дела по ненадлежащей рекламе никотиносодержащей продукции, для сравнения - в 2020-м не было ни одного. При этом практически все зафиксированные нами в этой области правонарушения совершаются индивидуальными предпринимателями. Несмотря на то, что решение ФАС можно оспорить в арбитражном суде в течение трех месяцев, ни одно постановление не было обжаловано, - говорит Оксана Власкина, начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Хабаровского УФАС России.

До января 2021 года антимонопольная служба могла проверять рекламу, если получила заявление с жалобой. Теперь получать обращения людей необязательно, ведь ФАС может действовать по собственной инициативе.

- Мы сами выезжаем в город, проводим выездные исследования, выявляя ненадлежащую рекламу. Обсуждаем зафиксированные потенциальные нарушения на экспертном совете, который состоит из 27 человек из разных институтов, органов власти, имеющих различное вероисповедание, для комплексной и всесторонней оценки. Мы делаем все возможное, но не в нашей компетенции, например, изменять размеры штрафов, которые, к слову, и так увеличиваются. Радует, что сегодня потребители более активны. Стало поступать больше заявлений и жалоб на недобросовестную и ненадлежащую рекламу, такая помощь общества нам необходима. Она позволит все эффективнее выявлять и пресекать правонарушения, что однозначно поспособствует поддержанию здоровья и безопасности населения, - продолжает Оксана Власкина.

СПРАВКА «КП»

Если вы заметили рекламу, которая не соответствует требованиям законодательства РФ, можете подать заявление с жалобой в Хабаровское УФАС России или сообщить об этом по телефонам:

32-93-38 - Оксана Николаевна Власкина, начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Хабаровского УФАС России;

31-36-81 - отдел рекламы и недобросовестной конкуренции Хабаровского УФАС России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жидкость для вейпов некоторые смешивают дома»: Как устроен бизнес по производству «топлива для парилок»

Врач нарколог напомнил, что вейп для легких человека также вреден, как и сигареты (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.