Михаил Дегтярев встретился с Владимиром Путиным в Москве

Губернатор рассказал, что регион справился с внешнеполитическими вызовами. Фото: kremlin.ru

Очередная рабочая поездка губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в Москву завершилась встречей с главой страны – президентом России Владимиром Путиным. В формате очной встречи глава региона доложил президенту об успехах в социально-экономическом направлении, но не стал скрывать и наличие некоторых проблемных мест, отработка которых, по словам губернатора, также не заставит себя ждать.

Сложности, связанные с внешнеполитической повесткой и санкциями, не препятствуют развитию экономики региона. Так, растет грузооборот, добыча природных ресурсов, объемы оказываемых услуг, продолжается запуск новых производств, а многие действующие получают масштабирование, что наглядно доказывает эффективность действующего регионального руководства. Президент положительно оценил подобную динамику.

Среди прочего, губернатор сделал акцент на успехах в авиастроении.

- Су-57 и Су-35, выходящие с наших комсомольских заводов, очень хорошо показывают себя в рамках СВО. Хвалебно о них отзываются и сами летчики. В этом году мы дождались отечественных двигателей ПД-8 и приступаем к выпуску полностью импортозамещенного планера Sukhoi Superjet New. Также уже в этом году стартует производство «Байкалов», для чего есть и площадка, и деньги, и заказы, - рассказал Михаил Дегтярев.

На нужды СВО, по словам главы региона, отправляется не только авиационная техника, но и другие необходимые вещи. Край занимается обеспечением военнослужащих спальными мешками и палатками. Кроме того, в регионе налажено производство тактического вездехода (багги), который получил название «Ерофей». Одну из моделей отечественных вездеходов губернатор презентовал президенту.

Вместе с рвением помогать землякам, выполняющим задачи за пределами страны, край не забывает и об остальных жителях региона, оказывая всяческую поддержку с помощью льгот и субсидий. Ощущая эту поддержку, жители края обеспечивают рост демографии. По итогам 2022 года рост рождаемости третьих и последующих детей составил 26 процентов. Таким образом, несмотря на общее снижение рождаемости, показатели не проседают благодаря многодетным семьям, количество которых в крае превышает 22 тысячи.

- А почему рожают? Верят государству, любят друг друга, - подытожил Михаил Дегтярев.