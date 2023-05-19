Сергей Кравчук: «Построить, а главное, сохранить крепкую семью - большой труд»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил супружескую пару Фото: Администрация Хабаровска

Памятный знак «За супружеское долголетие» был вручен семье Азимовых. Глава семьи Эра Борисович трудился на предприятиях Хабаровского края с 1952 года в должности ведущего инженера. Его супруга Наталья Григорьевна - хабаровчанка, работала в «Дальгеологии» лаборантом, а позднее инженерным работником.

Пара познакомилась в Хабаровске в 1964 году.

- Мы оба жили на Пятой площадке, а работали в центре города. Познакомились в транспорте, - рассказала Наталья Григорьевна.

По словам супругов, секрет семейной жизни кроется в любви и уважении друг к другу. Сейчас у пары есть сын, дочь и трое внуков. В 2024 году Азимовы отметят 60-летие совместной жизни - бриллиантовую свадьбу.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вручил супругам памятный знак «За супружеское долголетие», подарил книгу, приуроченную к 165-летию Хабаровска, и сувениры.

- Построить, а главное, сохранить крепкую семью - большой труд. Ваше семейное долголетие служит прекрасным примером крепких традиций и нравственных основ. Считаю, что на таких людях держится наше общество, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также Азимовы получили единовременную выплату из регионального бюджета в размере 25 тысяч рублей. Право на данную меру поддержки имеют супружеские пары, которые отметили 50-летний юбилей совместной жизни. К настоящему моменту отелы ЗАГС Хабаровска оформили уж более пяти тысяч памятных знаков «За супружеское долголетие».