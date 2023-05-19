Александр Абузов: «Амур, Конго и Амазонка – уникальные реки»

Амур - уникальная река Фото: Александра ШОПЕНКО

Про загрязнение Амура и связанные с этим экологические проблемы слышал чуть ли не каждый житель Хабаровска. В частности, об основных причинах проблемы: активная промышленная деятельность, золотодобыча, засорение различным мусором, слабый уровень очистных мероприятий сточных вод.

Но вряд ли каждый житель нашего города знает, насколько уникальна и значима река Амур не только для Дальнего Востока, но и в целом для страны. С вопросами об экологической обстановке, а также возможных путях решения климатических проблем «КП» - Хабаровск» обратилась к декану факультета природопользования и экологии ТОГУ, руководителю стратегического проекта «Амур» Александру Абузову.

ПИАР-СТРАТЕГИЯ ИЛИ СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ?

Сегодня экология стала восприниматься как некий тренд, на котором можно распиарить свою деятельность и хорошо подзаработать, а истинная цель научного направления становится лишь поводом для поиска выгодной ниши.

- Так же, как некогда всех начало тошнить от слова «инновации», которые приписывали по всякому удобному случаю, сегодня затирается и понятие экологии. Все стараются заработать на этом деньги, порой не понимая, ради чего вообще данное направление существует, а именно это «ради чего» должно стать во главу угла. И, так называемые, «эксперты» могут кричать о том, что нужно уменьшать количество углекислого газа в атмосфере, не давая никаких обоснований, не стараясь объяснить, зачем и почему, то есть у них просто отсутствует базовое понимание экологических процессов, - говорит Александр Абузов.

Проводятся форумы, отдельные конференции, на которых профессиональные ученые-экологи докладывают результаты своих исследований… но друг другу, то есть тем, кто и так прекрасно понимает обстановку. Вопрос в том, как можно донести эту информацию до широкой аудитории.

- Сейчас развелось огромное количество различных организаций, которые все как на подбор убирают мусор и высаживают деревья, это выглядит как временный пиар, нежели чем понимание истинного порядка вещей. Защита окружающей среды – не упрощенные схемы и поверхностные лозунги, а рутинный труд и последовательность образовательных мероприятий, в которые нужно вникать и включаться. Например, посредством внедрения в школьные программы классных часов по отдельным отраслям экологии, открытых лекций, а также работы журналистов-популяризаторов с постоянным и доступным разъяснением сложных процессов.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЧИСТАЯ РЕКА

В Хабаровске нет ни одного разрешенного места для купания в Амуре – это невозможно из-за множества нормативов, регламентирующих правила безопасности на воде, а загрязненность влияет не только на настроение жителей, но и на флору и фауну территории в целом.

Фото: предоставлено героем публикации.

- Одно дело, когда мы говорим о чистой речке, чтобы все комфортно купались, но куда более интересны глобальные и масштабные процессы, ведь Амурский бассейн – это целая экосистема со своей микроэлементной базой. И в ней огромную роль играет определенное химическое соединение, которое своими водами Амур выносит в морские просторы – растворенное железо с элементами фульвовой кислоты. Таким химическим соединением обладают лишь три реки: Амур, Конго и Амазонка – чем полностью оправдывают статус уникальных.

Именно этим химическим соединением и питается фитопланктон, который обитает в верхней толще воды и представляет собой основной компонент, поглощающий углекислый газ и генерирующий кислород. Мы привыкли, что это основная задача зеленых насаждений, но, к сожалению, их вклад в обогащение атмосферы кислородом оценивается в 15-20 процентов. А вот на море этого кислорода априори больше, вот поэтому нас порой туда и тянет, ведь там и воздух свежее, и дышится легче.

- При внезапном изменении объема фитопланктона углекислый газ будет поглощаться с меньшей интенсивностью, соответственно создастся парниковый эффект, который приведет к прогреву всей атмосферы нашей планеты. А за этим следует таяние ледников и уменьшение солености морской воды. От таких последствий может просто замерзнуть Гольфстрим, ведь течение функционирует во многом за счет насыщенности воды солью. С другой стороны, фитопланктон является началом пищевой цепочки, нарушение которой грозит значительным уменьшением рачков, рыб и более крупных млекопитающих, а это скажется, в первую очередь, на продовольственной безопасности жителей стран Азии, так как их продуктовый рацион состоит более чем на 50 процентов из морепродуктов. Продовольственный кризис, к которому могут привести эти изменения, вполне вероятно повлечет за собой самые страшные последствия вплоть до бесконтрольной миграции, которая впоследствии может перерасти в военный конфликт.

ПЛАТА ЗА УНИКАЛЬНОСТЬ

Еще 10 лет назад оценка воды в реке Амур по действующему классификатору была 4, то есть «грязная». Сегодня воды Амура считаются «загрязненными» с оценкой 3, что не такой уж плохой показатель с условием, что «экстремально грязная» вода имеет оценку 5. Очистить воду во многом удалось благодаря помощи Альянса по борьбе с загрязнением пластиком (AEPW), в который входит порядка 30 крупных мировых фирм: представители химической отрасли, производители потребительских товаров и пластика, перерабатывающие и утилизирующие предприятия.

Элемент для мониторинга. Фото: предоставлено героем публикации.

В Хабаровском крае существует порядка десяти экологических организаций федерального, краевого и муниципального уровней, которые должны следить за фактами нарушений. С 2019 года примерно на 30 тысячах квадратных километров территории региона проводится спутниковый мониторинг, специалисты мобильной лаборатории берут образцы воды и оперативно их исследуют, а также установлены нулевые квоты на привлечение иностранной рабочей силы, что помогает избавить область от незаконных артелей, которыми владеет Китай. Но загрязнение тянет за собой более сложные и страшные последствия, кроме непрозрачности реки и отсутствия желания искупаться.

Мониторинг загрязнений почвы. Фото: предоставлено героем публикации.

- Речь идет даже не о масштабных промышленных выбросах, а о простых, казалось бы, бытовых вещах. На берегах моют машины, далеко не одну, это происходит все лето в разных частях реки. Представьте, что моющие средства, грязь с автомобиля в огромном количестве попадают в воды Амура, в итоге скапливаясь по несколько тонн. И в итоге это уже не то уникальное соединение, а не совсем безопасная смесь. Даже один микроб может уничтожить организм человека – а что может сделать такой объем неизвестного соединения?

Фульвовая кислота – производная гуминовых кислот, а это перегной наших лесов. Органические кислоты почвенного гумуса, которые имеют в своем составе все принципиально важные питательные элементы для высших растений. Изменение состава такого соединения может сказаться не только на самой воде, а на всей экосистеме в целом.

А ЧТО ЛЕСА?

Пожары на вырубках. Фото: предоставлено героем публикации.

- Происходит обезлесивание территорий за счет пожаров, вырубки и так далее. Естественное лесовосстановление значительно замедляется, изменяется роза ветров, причем не только направление, но и высота потоков ветра – все это влияет на состояние почвы, ведет к ее эрозии и нарушению температурного баланса.

Как уничтожают деревья при валке взрослых деревьев. Фото: предоставлено героем публикации.

Температурный баланс – актуальная проблема для региона, ведь перегретый Амур уже не раз тревожил рыбаков, так как рыба просто не приходит на нерест из-за того, что не переносит высоких температур.

Вырубка леса. Фото: предоставлено героем публикации.

- Возможно, я скажу страшную вещь, но уже давно существуют не самые благоприятные прогнозы, которые говорят, что через 25-30 лет мы можем достичь точки невозврата, преодолев которую останется лишь оттягивать отрицательные последствия.

Вырубка через три года. Фото: предоставлено героем публикации.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Необходимы кардинальные и передовые решения, которые уже существуют: микробиология и генетика. Первая может позволить вывести особые микроорганизмы, которые могли бы просто поедать отрицательные микросоединения, Генетика может позволить искусственно восстанавливать лес при этом не только в должных объемах, но и за более короткий срок, например, в 10-15 лет.

После деятельности лесопромышленного комплекса в крае сосредотачивается от миллиона до полутора миллионов тонн отходов в год. Визуализировать это можно, представив 20-25 тысяч железнодорожных вагонов. Но эти отходы можно переработать благодаря упомянутым технологиям в гумус и получить невероятную пользу для территории.

Пример цифровой электронной карты. Фото: предоставлено героем публикации.

- Прежде чем внедрять новое оборудование, которое будет способствовать улучшению экологической обстановки, необходимо выполнить первый этап – реализовать автоматизированную систему тотального мониторинга, результаты которого лягут в основу цифровой экологической карты нашей территории и всего Амурского бассейна. Эта система сможет круглосуточно контролировать и фиксировать любые происходящие изменения. Из существующих технологий на ум приходит успешный пример – сеть с активированным углем, которая перекрывает русло реки и выступает неким фильтром – эту методику уже успешно опробовал Китай.

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