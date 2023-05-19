Lada Granta как компенсация: двое жителей Хабаровска, пострадавшие на производстве, получили новые машины

Машины хабаровчанам обновляют каждые семь лет Фото: пресс-служба Отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Большинство жителей России работают на предприятиях по трудовому договору, и согласно законодательству работодатели ежемесячно делают отчисления в социальный фонд. Это делается для того, чтобы каждый работник был застрахован от несчастных случаев на производстве. Если таковые все же происходят, фонд оказывает работникам большую материальную поддержку. В том числе, пострадавшим предоставляют новые автомобили.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области такая практика тоже имеется. Как сообщили в региональном отделении фонда, ключи от машин Lada Granta получили двое хабаровчан, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве. На автомобили было выделено около 2 миллионов рублей.

двое хабаровчан получили новые машины Фото: пресс-служба Отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Новые машины могут получить те работники, которые были травмированы на работе в результате несчастного случая. Автомобили помогают людям вести привычный образ жизни, быть мобильными, и не чувствовать себя ущемленными. Каждые семь лет автомобиль подлежит замене, то есть фонд оплачивает новую машину. Конечно, получить такую поддержку можно только при наличии медицинских показаний и рекомендаций.

Но это не единственная мера поддержки пострадавших на работе. Помимо прочего, люди получают страховые выплаты. В Хабаровском крае и ЕАО фонд обеспечивает людей техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а еще им оплачивают лечение, лекарства и санаторно-курортное лечение.

автомобили выдают в качестве поддержки пострадавшим на производстве Фото: пресс-служба Отделения CФР по Хабаровскому краю и ЕАО

- С 2019 года в Хабаровском крае и Еврейской автономной области отделение выдало 32 автомобиля, на закупку которых выделено без малого 22 миллиона рублей. Автотранспортными средствами обеспечены 43 человека. Большинство из них - повторно. 11 человек предпочли получить компенсацию за самостоятельно приобретенный специальный автомобиль на общую сумму более 6 миллионов рублей, - рассказала Ирина Звержеева, управляющий Отделением Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В этом году фонд закупит еще три новые машины. Чтобы получить автомобиль, пострадавший на производстве работник проходит специальную комиссию, а затем подает заявление через Госуслуги или клиентскую службу фонда. Без помощи и поддержки пострадавшие работники точно не останутся.